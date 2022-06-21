وكالة الفضاء المصرية تستضيف وفدا من جامعة الجلالة

استقبلت وكالة الفضاء المصرية، مساء اليوم، وفدا من جامعة الجلالة يضم أعضاء هيئة التدريس وطلابا برئاسة الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة الأهلية، لبحث سبل التعاون بين الجامعة ووكالة الفضاء المصرية، بحضور الدكتور محمد القوصي، رئيس وكالة الفضاء المصرية، والدكتور محمد خليل عراقي نائب الرئيس التنفيذي للوكالة.

وكالة الفضاء المصرية

ورحب مجلس وكالة الفضاء بزيارة وفد من جامعة الجلالة، حيث بدأت الزيارة بعمل جولة علمية داخل الوكالة مروراً بمركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية ثم معامل الوكالة من معمل النموذج الهندسي ثم معمل الأقمار الصناعية التعليمية وانتهاء بمعمل الغرفة الحرارية والغرفة النظيفة لتجميع القمر الصناعي التجريبي.

وعلى هامش الزيارة، قدم الدكتور وسيم عيسى، مدير مشروع «قمر الجامعات»، عرضا تقديميا للطلاب يشرح فيه ويوضح آلية العمل بالمشروع، والمشاركات التي تمت خلال المشروع، مشيرا إلى أنه قد شارك في الدورة الخامسة من التدريب 200 طالب من 27 كلية بـ17 جامعة مصرية؛ لإنتاج نماذج هندسية للأنظمة الفرعية للقمر الصناعي كمشروعات تخرج لهم.

ومن جانبه، قام المهندس تامر محمد أنور بعرض حول كيفية إقامة وكالة الفضاء المصرية برنامجا تدريبيا متدرجا لخدمة طلاب الجامعات المصرية والذي ينقسم إلى مراحل متصاعدة تبدأ بعمل يوم فضائي في الجامعة وفي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات وبعض التخصصات من كليات العلوم ثم المرحلة الأكثر عمقا من التدريب والتي تشمل عدة محاضرات علمية متخصصة في جميع أنظمة الأقمار الصناعية تزيد هذه المحاضرات عن 20 محاضرة على مدار أسبوعين أو أكثر ثم يتم الدخول في مرحلة التدريب العملي والذي يمتد لأكثر من شهر ونصف يقوم فيه الطلاب كمجموعات بعمل تصميم مصغر لنظام فرعي من أنظمة الأقمار الصناعية كلُ في تخصصه، ومن يجتاز هذه المراحل التدريبية بنجاح يتم ترشيحه للدخول في مشروع تخرج طبقاً للاتفاق الذي يتم بين الوكالة والكليات التي تنتسب لها هذه المجموعات من الطلاب.

وأعرب فريق جامعة جلالة عن سعادتهم البالغة بهذه الزيارة والعرض المكثف في يوم واحد من فهم لطبيعة تصميم وبناء واختبار الأقمار الصناعية من خلال جولة الزيارات للمعامل أو من خلال عدد المحاضرات التي أعدها خبراء الوكالة في تخصصات مختلفة عكست إلى حد كبير حجم المجهود الذي يتم في تصميم وتصنيع واختبار الأنظمة الفرعية للأقمار الصناعية.

جامعة الجلالة

وفي نهاية هذا اليوم تم تبادل الدروع التذكارية والتقاط الصور الجماعية لفريق جامعة الجلالة، متمنين المزيد من التعاون بين الجهتين في المستقبل وسعداء بما رأوه وما تناولوه في هذا اليوم.