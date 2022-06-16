«الجلالة» تستقبل نائب رئيس جامعة هيروشيما اليابانية لمتابعة اتفاقية التعاون

استقبل الدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، اليوم، الدكتور شينجي كانيكو، نائب رئيس جامعة هيروشيما اليابانية، بحضور من الدكتور طارق أبوالمعاطي، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الجلالة للشؤون الأكاديمية، والدكتور رنا زيدان، أمين عام الجامعة، وممثلين من العمداء ومديري البرامج في مجالات طب الأسنان، والهندسة، بجامعة الجلالة.

جامعة الجلالة

قال الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، إن هذه الزيارة تأتي في إطار اللقاءات الدورية، لمتابعة سير اتفاقية التعاون المشتركة مع جامعة هيروشيما اليابانية، وتقييم مدى نجاحها على مدار العام الأكاديمي 2021-2022، مشيرا إلى تطلع الجامعة في عقد مزيد من اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي، وتبادل الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس بين الطرفين.

جامعة هيروشيما

أضاف الدكتور طارق أبو المعاطي، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الجلالة للشؤون الأكاديمية، أن اختيار جامعة هيروشيما، يرجع إلى المستوى التعليمى المتميز لها، خاصة فى مجالات الهندسة، وطب الأسنان، وعدة مجالات أخرى، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تمثل نقطة تحول فى أداء العملية التعليمية داخل الجامعة، من خلال استضافة الأساتذة والخبراء اليابانين للتدريس سواء بالحضور أو بنظام التعليم عن بعد، مضيفاً أنه سيتم البدء في برنامج اللغة اليابانية بالعام الاكاديمي الجديد 2022 – 2023.

وأعرب الدكتور شينجي كانيكو، نائب رئيس جامعة هيروشيما اليابانية، عن سعادته بهذه الزيارة، بالتزامن مع افتتاح مركز السلام التذكاري، بمقر جامعة الجلالة، تخليدًا لذكرى ضحايا القصف الذري في هيروشيما، ولترسيخ الدعوة إلى السَّلام العالمي، مشيداً بالتعاون البناء مع جامعة الجلالة، متمنيا مزيد من التعاون بين الطرفين.

الجدير بالذكر، وقعت اتفاقية التعاون بين جامعتى الجلالة الأهلية، وهيروشيما اليابانية، بتاريخ 19 ابريل 2021، حيث تنص الاتفاقية التى تستمر لمدة 5 سنوات على قيام جامعة هيروشيما بإرسال 15 عضو هيئة تدريس إلى جامعة الجلالة بواقع 5 أساتذة فى كل من المجالات الآتية: "الهندسة، طب الأسنان، التعليم" للعمل بجامعة الجلالة، وكذلك تقديم المشورة الفنية لجامعة الجلالة فيما يتعلق بالعملية التعليمية.

كما تنص الاتفاقية أيضًا على التعاون بين الطرفين فى تأسيس برامج تعليمية ذات مواصفات عالمية فى مجالات طب الأسنان، والهندسة، والتعليم، بالإضافة إلى تقديم درجات علمية مزدوجة فيها.