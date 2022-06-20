بنك مصر ينفي استيلاء «الهاكرز» على أموال المودعين

نفى بنك مصر صحة ما تردد بشأن ما يتم تداوله عن واقعة الاستيلاء على أموال المودعين من لصوص الإنترنت والهاكرز.

سرقة أموال المودعين غير صحيح

وأفاد بيان صحفي صادر عن البنك مساء اليوم الاثنين، أنَّ بنك مصر يرجو مراعاة الدقة فيما يتم تداوله وينشر عنه، مع احتفاظه بكافه حقوقه القانونية.

وأكد بنك مصر، مسؤوليته الكاملة عن أموال مودعيه، وأن مصالح عملائه تقع على رأس أولوياته واهتماماته، معربا عن إدانته الكاملة لأي وقائع احتيال من هذا النوع.

وجدد البنك تحذيراته للعملاء بعدم مشاركة بياناتهم مع أي شخص لتجنب محاولات السرقة من محترفي قرصنة الإنترنت، مطمئنا العملاء بأنه يتبع كافة إجراءات الحماية لضمان الحفاظ على ودائعهم وأموالهم، وفقا للوائح والقوانين المنظمة.

وشدد المتهم على عدم تهاونه في واجبه بشأن حماية الحقوق، وفقا للأطر القانونية واللوائح المصرفية؛ انطلاقا من حرصه على مصالح عملائه، مضيفا: «نتبع كافة الإجراءات الاحترازية والقواعد للحيلولة دون التعرض لعمليات الاحتيال».

حملات توعية من محاولات النصب

ولفت بنك مصر إلى حملاته للتوعية الخاصة بإرسال رسائل نصية للعملاء، وتحذيرهم من رسائل ومكالمات الاحتيال من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو أية جهة حكومية أخرى تطلب معلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم البنكية.

وتابع البنك: «نؤكد مرارا وتكرارا ضرورة إبلاغ العميل في حال تعرضه لإحدى محاولات النصب أو السرقة الإلكترونية، على الأرقام الخاصة بالبنك فورا، وحذف الرسائل وعدم التعامل مطلقا مع الأرقام المرسلة المجهولة».

وكان بنك مصر قد نشر أفلاما توضيحية على منصات التواصل الاجتماعي لتحذير عملائه من المخاطر المحتملة لسرقة حساباتهم من لصوص الإنترنت، ولاقت انتشارا واسعا على مدار الفترة الماضية، كما حملت تحذيرات خاصة بالمحاولات الأكثر تكرارا.