كيف تحصل على قرض الحج والعمرة من بنك مصر؟.. المميزات والشروط

مع اقتراب موسم الحج يبحث الكثيرون عن أسعار الحج والعمرة، رغبة منهم في أداء فريضة الحج والاستمتاع بها، وتقدم البنوك تمويلات لأداء مناسك الحج والعمرة من خلال قروض الحج والعمرة.

وتستعرض «الوطن» من خلال موقع بنك مصر، مميزات وشروط قرض الحج والعمرة:

المستفيدون من قرض الحج والعمرة

يمنح قرض الحج والعمرة للمصريين من خلال برامج التمويل الآتية:

- الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري.

- الموظفين بموجب إثبات الدخل.

- أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.

- أصحاب / مستحقي المعاشات (بتعهد تحويل المعاش او بدون)

- أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).

الشروط العامة لمنح قرض الحج والعمرة

- سعر عائد تنافسي الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما.

- الحد الأقصى لقيمة القرض في تمويل الحج يصل الى 400,000 جنيه (بشروط محددة).

- الحد الأقصى لقيمة القرض في تمويل العمرة يصل الى 100,000 جنيه (بشروط محدده).

- نسبة التمويل تصل الى 100%.

- مدة تمويل تصل إلى 120 شهرا.

المستندات الأساسية المطلوبة لـ قرض الحج والعمرة

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز – كهرباء - مياه -تليفون).

- عرض سعر معتمد من الشركة / الشركات.

بالنسبة للموظفين:

- شهادة مفردات الراتب الشهري.

- تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل).

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:

- صورة البطاقة الضريبية.

- صورة ترخيص / تصريح مزاولة المهنة ( للمهن الحرة).

- صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.

- كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

بالنسبة لأصحاب ومستحقي المعاشات:

- بيان بقيمة المعاش.

- بيان بالمستفيدين من المعاش (في حالة مستحقي المعاشات).

- تعهد بتحويل المعاش الشهري (في حالة تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل).

مميزات إضافية:

- يمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض