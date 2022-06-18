تعرف على أرباح الوديعة الذهبية من بنك بلوم مصر

يبحث كثيرون عن طرق الادخار والاستثمار لصالح أبنائهم في مختلف الاعمار، والجميع يلجأ للاستثمار من خلال الودائع أو شهادات الادخار، خاصة بعد رفع سعر الفائدة 2% من جانب البنك المركزي المصري على الايداع والاقتراض، وخلال الأيام الماضية أعلن قطاع البنوك فى مصر رفع أسعار الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير والودائع بنسبة تقارب 1.5%

وكان من بين تلك البنوك بنك بلوم مصر والذي قدم الوديعة الذهبية لللافراد قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 23 يونيو الجاري.

اجتماع البنك المركزي المصري

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 23 يونيو الجاري لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بعد قرارها الأخير برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.

الوديعة الذهبية من بنك بلوم

وأعلن بنك بلوم مصرعن تفاصيل الوديعة الذهبية التي تضمن سعر فائدة خاص لمدخراتك بالجنيه المصري ونسبة الفائدة 7.75% عائد، ويتم صرفها شهريا خاصة للأفراد.

وأعلن بنك بلوم عن مزايا الوديعة الذهبية التي يقدمها البنك، وهو الحد الأدنى لشراء الوديعة الذهبية هو 20 ألف جنيه، ويتم توفير الوديعة الذهبية لك أسعار الفائدة الجذابة طوال مدة الوديعة الذهبية واختيارات متعدده للوديعة تبدأ من شهر حتى سنة واحدة وفقا لاختيار العميل.

وأكد بنك بلوم مصر أنه يجري إضافة سعر الفائدة في نهاية فترة الوديعة الذهبية، مع إمكانية إضافة الفائدة إلي الحساب الجاري الخاص إلى حساب الإدخار ويمكن لصاحب الوديعة الذهبية ببنك بلوم سحبها بإستخدام بطاقة الخصم المباشر و الحصول على قرض بضمان الوديعة الذهبية الخاصة بك.

أسعار الفائدة بالبنوك

يذكر ان البنك المركزي المصري اعلن من خلال لجنة السياسة النقدية رفع قيمة سعر الفائدة 2% فى مارس الماضي.

ومن ناحية أخري اعلن البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس، بأعلى وتيرة منذ عام 1994، ليتجاوز بذلك توقعات وسائل الإعلام الأمريكية بأن يرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فقط، وتوقع البنك الفيدرالي الأمريكي أن يكون قراره في اجتماعه القادم هو زيادة للفائدة بين 50 و75 نقطة أساس