ماذا تفعل في حال فقدان الفيزا؟.. ومتى يتم إيقاف البطاقة؟

يتعرض العديد من الأشخاص إلى فقدان الفيزا الخاصة بصرف رواتبهم، ما يجعلهم يصابون بالخوف من سرقة أموالهم، ويبحثون عن طرق استخراج بدل فاقد.

وفيما يلي، تستعرض «الوطن»، خطوات استخراج بدل فاقد فيزا صرف الرواتب وغيرها من أنواع الكروت الأخرى.

خطوات استخراج بدل فاقد الفيزا

- يجب على العميل في حال فقدان كارت الفيزا الخاص بحسابه وصرف راتبه، الاتصال بالخط الساخن للبنك التابع له.

- الإبلاغ عن فقدان البطاقة الخاصة بالشخض، وتقديم طلب لوقفها فورا.

- يمكن للعميل أن يطلب إصدار بدل فاقد من خلال موظف خدمة العملاء للبنك التابع له، أو يمكن ذلك من خلال تقديم طلب بإصدار بدل فاقد للبطاقة الائتمانية، من خلال أقرب فرع للبنك التابع له العميل.

كيف يمكنك تجديد فيزا البنك

- انظر إلى موعد انتهاء البطاقة من خلال الكارت الخاص بك، وستجد على وجه كل بطاقة تاريخ الانتهاء الخاص بها.

متي يتم إيقاف البطاقة

وهناك بعض الحالات التي يتم فيها إيقاف البطاقة الخاصة بالمشتريات أو الفيزا الخاص بالراتب وغيرها من ماستر كارد أو ميزا، من قبل البنك التابع له الشخص، وهي كما يلي، وفقا لما ذكرته مواقع البنوك الرسمية عبر الإنترنت:

- يتم وقف البطاقة من قبل البنك، عند عدم سدادك للحد الأدنى للسداد لمدة شهرين متتاليين، وعلى الفور سيتم إعادة الخدمة للبطاقة خلال 24 ساعة عمل في حالة سداد العميل لإجمالي مبالغ الحد الأدنى للسداد.

- يتم وقف البطاقة عند استعمال جميع الرصيد الموجود بها في عمليات المشتريات، كما سيتم إيقاف البطاقة أيضًا في حال عمل إيداعات نقدية بمبالغ ضخمة.

- ربما تتعرض بطاقتك للإيقاف في حال استخدامها في عمليات محظورة قانونيًا، أو في حال شراء بضائع أو خدمات مجرمة، بواسطة القانون المصري، وفقا لما نص عليه.