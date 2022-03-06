شركتا «فيزا» و«ماستركارد» تعلقان خدماتهما البنكية في روسيا

علقت شركتا «فيزا» و«ماستركارد»، خدماتهما البنكية في روسيا على خلفية عمليات موسكو العسكرية في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقالت «فيزا»، إنها ستعلق عملياتها في روسيا خلال الأيام المقبلة، مشيرة في بيان، إلى أن الشركة ستعمل مع عملائها وشركائها لوقف جميع المعاملات في روسيا في الأيام المقبلة، وفقا لما ذكرته وكالة أبناء «سبوتنيك» الروسية.

«ماستر كارد»: البطاقات الصادرة عن بنوك روسيا لم تعد مدعومة من الشبكة المالية

وأضافت «فيزا»، أن بطاقاته الصادرة عن مؤسسات مالية خارج روسيا لن تعمل في روسيا بعد الآن، فيما قالت «ماستر كارد»، إنها ستعلق خدمات الشبكة في روسيا، موضحة أن البطاقات الصادرة عن البنوك الروسية لم تعد مدعومة من قبل الشبكة المالية.

وتابعت «ماستر كارد» قائلة، إن البطاقات الصادرة من مؤسسات مالية خارج روسيا لن تعمل لدى التجار الروس أو أجهزة الصراف الآلي في البلاد.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت في وقت سابق، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، في أعقاب لقاء المسؤول الإسرائيلي مع بوتين في العاصمة الروسية «موسكو».

وقالت هيئة البث الإسرائيلي «كان»، إن بينيت توجه بعدها إلى ألمانيا، ليجري محادثات مع مستشار البلاد أولاف شولتس.

وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، لقاء مع رئيس حكومة الاحتلال في «الكرملين»، لبحث الوضع في أوكرانيا.

وفي سياق متصل، أظهر استطلاع أجراه مركز روسي، أن 70% من الروس مؤمنون بسير عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا بالاتجاه الصحيح، ويؤيدونها. واشار «المركز الروسي للرأي العام»، إلى أن 84% من الروس يثقون بجيش بلاده وقدرته على تنفيذ المهام المنوطة به.

استطلاع: 46% من الروس يعتقدون أن العملية ضرورية لحماية بلادهم

وقال «المركز الروسي للرأي العام»، إن 46% من الروس يعتقدون أن العملية ضرورية لحماية بلادهم ومنع نشر قواعد حلف شمال الأطلسي «الناتو» في أوكرانيا.

ووفقا لـ المركزالروسي، اعتبر 18% من الروس أن العملية هامة لحماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك من القصف الأوكراني المتواصل.

عربيا، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، تواصلها مع «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» لإجلاء الطلاب وأفراد الجالية الفلسطينية من أوكرانيا، واشار أحمد الديك مستشار وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، إلى مواصلة سفارات فلسطين في بولندا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا استقبال الطلبة وأفراد الجالية الفلسطينية الذين يتم إجلاؤهم.