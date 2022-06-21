لطلاب الثانوية العامة.. دعاء تسهيل الامتحان والمذاكرة ودخول اللجنة

يبحث الكثيرون عن دعاء لتسهيل الامتحان والمذاكرة، لاسيما مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة والأزهرية ويحرص الكل على المذاكرة وتذكر المادة العلمية بسهولة، قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، أن من أدعية تسهيل الامتحان والمذاكرة أن يقول الطالب: «اللهم إني أسألك فهم النبيّين وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن من الأدعية التي يمكن أن يقول الطالب دعاء لتسهيل الامتحانات والمذاكرة: «اللهم إني استودعتك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فردّه عند حاجتي إليه، انك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل، الله إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك».

دعاء دخول لجنة الامتحان

وعند دخول لجنة الامتحان أن يقول دعاء : «يا رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق ، واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بسم الله الفتاح. اللهمّ لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن متى شئت سهلاً، يا أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، رب إنّي مسّني الضرّ إنك أرحم الراحمين».

دعاء النسيان

وعند النسيان يقول: «اللهمّ يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع عليّ ضالتي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهمّ إنّي أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزِلّ أو أُزَلّ، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، رب اجعلني لك شاكراً لك ذاكرا لك راهبا لك مطواعاً لك مخيبتا إليك أواهّا منيباً، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي وأهد قلبي وسدّد لساني واسل سخيمة صدري. اللهمّ لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا».

واختتم أدعية تسهيل الاجتماع أن يقول: «ربِ اشرح لي صدري ويسّر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهُ قولي. بِسْمِ اللَّهِ على نَفْسِي ومَالي ودِينِي ، اللَّهُمَّ رضّنِي بِقَضائِك. وباركْ لي فِيما قُدّرَ لي حتَّى لا أُحِبَّ تَعْجِيلَ ما أخَّرْتَ ولا تأخيرَ ما عَجَّلْتَ‏، اللهمّ إنّي أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبِّتني. وثقِّل موازيني، وحقق إِيماني، وارفع درجاتي، وتقبَّل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العُلى من الجنة».