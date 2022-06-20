mbc: لوحات إعلانية في أماكن استراتيجية بالتعاون مع المتحدة بالقاهرة قريبا

قال محمد الخريجي رئيس مجلس إدارة شركة «إم بي سي» للخدمات الإعلانية، والرئيس التنفيذي للشركة العربية للإعلانات الخارجية، إن التعاون المشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والعربية للإعلانات الخارجية، في تطوير إعلانات «أوت دور» والموقعة في مايو 2021، بدأت كمذكرة تفاهم، مرورا بمرحلة الاتفاقية.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة on: «نحن مع الجانب المصري بدأنا عملية التخطيط، والآن بالفعل بدأنا عملية التنفيذ في المرحلة الأولى، وخلال أشهر قليلة سيجر بدء المرحلة الثانية، وهي مرحلة اللوحات الرقمية، التي سيكون موقعها في أماكن استراتيجية».

الفارق اللوحات الرقمية والإعلانية

وتابع، أن الفارق بين اللوحات التقليدية في إعلانات «الأوت دور» وبين الرقمية، أن الأخيرة مواكبة للتطور الرقمي، والجيل الرابع والخامس، أسهمت في تطوير وسائل الإعلام، ومنها إعلانات الطرق، ومن ثم تحول اللوحات من لوحات ثابتة لشاشة رقمية، لن تكون مجرد لوحة أوضح، لكن في الوقت ذاته، توفر إمكانيات أخرى، مثل إحصائيات المشاهدين وقاعدة بيانات بإمكانها مساعدة المعلنين لاختيار إعلاناتهم بشكل أفضل، شأنها شأن وسائل التواصل الاجتماعي.

الإعلانات الرقمية مبرمجة بدقة

ولفت إلى أن لوحات الاعلانات الرقمية مبرمجة بشكل دقيق، تساعد في استهداف الشرائح المرغوب في استهدافها من الإعلانات، مؤكدا أن مصر من أكبر الأسواق الاعلانية في المنطقة، خاصة في ظل التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويعززها زيارة ولي العهد للقاهرة الآن، في ظل تطور العلاقات المصرية السعودية.