أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 21-6-2022 في مصر

يهتم الكثيرون بالبحث عن مختلف المنتجات والأغذية في الأسواق، ومن ضمنها أسعار الدواجن والرومي والكتاكيت، وكل ما ينتج من اللحوم البيضاء.

وفي هذا الصدد و في إطار تقديم العديد من الخدمات للمواطنين، تستعرض بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022، وفق جولة «الوطن» في المحال التجارية والأسواق، وجاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء

شهدت أسعار الدواجن البيضاء استقرارا في الأسواق التجارية، إذ تراوح سعر طبق الفيلية من الدواجن البيضاء بين 130 و170 جنيهًا للكيلو، فيما جاء سعر الشاورما الدجاج 112 جنيهًا.

- سجل سعر الشيش طاووق اليوم السبت نحو 115 جنيهًا.

- تراوح سعر الدبابيس ما بين 58 و90 جنيهًا، وذلك فقا للشركة الموردة.

- سجل سعر كيلو الأوراك اليوم ما بين 60 و110 جنيهات.

- سجل سعر الدجاجة التي يصل وزنها إلى كيلو أو أقل بسعر ما بين 70 و130 جنيهًا.

- وصل سعر صدور دجاج مخلي بدون عظم نحو 90 جنيهًا، حسب الشركة الموردة له.

- سعر الأجنحة اليوم الثلاثاء يصل إلى قيمة مالية تتراوح بين 40 و70 جنيهًا حسب متبلة أم لا.

- تراوح سعر الكبد وقوانص ما بين 60 و70 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبالنسبة لأسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو، جاءت كما يلي:

- وصل سعر الكتكوت البلدي الذي يصل عمره إلى يوم واحد لسعر 4.5 جنيه.

- بلغ سعر الكتكوت الساسو عمر يوم 3 جنيهات، فيما وصل سعر الفيومي نحو 5 جنيهات.

- سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم نحو 7.5 جنيه.

أسعار الرومي اليوم

- سجل سعر كيلو الرقاب الرومي اليوم في المحلات التجارية نحو 65 جنيهًا.

- سجل سعر الأجنحة اليوم نحو 80 جنيهًا.

- وصل سعر الكبد والقوانص إلى 70 جنيهًا، كما وصل سعر الفلية الرومي نحو 170 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

وسجل سعر فرد السمان المذبوح ومعبأ اليوم في المحلات التجارية نحو 25 جنيهًا، كما تراوح سعر الجوز بين 55 جنيهًا و120 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

- سجل سعر البطة المذبوحة والمعبأة وزن 2 كيلو أو أقل نحو 180 جنيهًا.

- سجل سعر البطة وزن 3 كيلو نحو 290 جنيهًا.