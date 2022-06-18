أسعار الدواجن اليوم السبت 18-6-2022 في مصر

أسعار الدواجن والرومي والكتاكيت وكل ما ينتج من اللحوم البيضاء أمر يهم الكثيرين ويحرصون على شرائه لتناوله في العديد من الوجبات بعتبارها مصدرا للبروتين، والبعض يهتم بأسعار الكتاكيت لتربيتها والتربح منها مستقبلا.

وفي هذا الصدد وبإطار تقديم العديد من الخدمات للمواطنين، تقدم بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن اليوم السبت الموافق 18 يونيو 2022، وفق جولة «الوطن» في المحال التجارية والأسواق، وجاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء

شهدت أسعار الدواجن البيضاء استقرارا سعريا في الأسواق التجارية.

تراوح سعر طبق الفيلية من الدواجن البيضاء بين 130 و170 جنيهًا للكيلو، فيما جاء سعر الشاورما الدجاج 112 جنيهًا.

وسجل سعر الشيش طاووق اليوم السبت نحو 115 جنيهًا.

كما تراوح سعر الدبابيس ما بين 58 إلى 90 جنيهًا وذلك فقا للشركة الموردة.

وبالنسبة لسعر كيلو الأوراك اليوم وصل إلى ما بين 60 و110 جنيهات.

وسجل سعر الدجاجة التي يصل وزنها إلى كيلو أو أقل بسعر ما بين 70 إلى 130 جنيهًا، حسب الشركة الموردة له.

كما وصل سعر صدور دجاج مخلي بدون عظم نحو 90 جنيها.

وجاء سعر الأجنحة اليوم السبت ليصل إلى قيمة مالية تتراوح بين 40 و70 جنيهًا حسب متبلة أم لا.

وتراوح سعر الكبد وقوانص ما بين 60 إلى 70 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبالنسبة لأسعار الكتاكيت اليوم السبت الموافق 18 يونيو، فوصل سعر الكتكوت البلدي الذي يصل عمره إلى يوم واحد لسعر 4.5 جنيه.

وبلغ سعر الكتكوت الساسو عمر يوم 3 جنيهات، فيما وصل سعر الفيومي نحو 5 جنيهات.

وسجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم نحو 7.5 جنيه.

أسعار الرومي اليوم

جاء سعر كيلو الرقاب الرومي اليوم في المحلات التجارية 65 جنيهًا.

وسجل سعر الأجنحة اليوم نحو 80 جنيهًا، كما وصل سعر الكبد والقوانص إلى 70 جنيهًا، كما وصل سعر الفلية الرومي نحو 170 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

وسجل سعر فرد السمان المذبوح ومعبأ اليوم في المحلات التجارية نحو 25 جنيهًا، كما وصل سعر الجوز إلى 55 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، حسب الحجم والشركة.

أسعار البط اليوم

وسجل سعر البطة المذبوحة والمعبأة وزن 2 كيلو أو أقل نحو 180 جنيهًا.

كما سجل سعر البطة وزن 3 كيلو نحو 290 جنيهًا.