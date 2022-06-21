التفاصيل الكاملة لفيلم عمهم لمحمد عادل إمام قبل طرحه في السينمات

يخوض الفنان محمد عادل إمام لفيلمه الجديد عمهم المنافسة على أفلام موسم عيد الأضحى المبارك 2020، الذي يفصلنا عنه أيام قليلة، قبل عرض مجموعة من الأعمال السينمائية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم المعلومات الكاملة عن فيلم عمهم لمحمد إمام قبل عرضه:

أبطال فيلم عمهم

يشارك في فيلم عمهم مجموعة كبيرة من الفنانين وهم محمد عادل إمام و محمد سلام، أحمد الفيشاوي ومحمود حميدة، وسيد رجب، وميرنا نور الدين، هنا الزاهد، ونرمين الفقي ومحمد لطفي وباسم سمرة، والفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.

أحداث فيلم عمهم

وتدور أحداث فيلم «عمهم» في إطار كوميدي حول الملاكم سلطان الذي يجسد دوره محمد إمام والذي يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضي، ولكنهما يتورطا في قضية تزوير أموال عن طريق مطبعة تقع صدفة في طريقهما، لتنقلب حياتهما رأسا على عقب.

يشهد فيلم عمهم عودة محمد إمام مجددا إلى السينما بعد غيابه العامين الماضيين بسبب تداعيات كورونا منذ أن قدم آخر أعماله السينمائية فيلم «لص بغداد» الذي شارك في بطولته مجموعة من الفنانين، مثل ياسمين رئيس وأمينة خليل وفتحي عبد الوهاب، وغيرهم من الفنانين وعرض عام 2020.

البوستر الرسمي للفيلم

وطرح إمام خلال الأيام الماضية البوستر الرسمي للعمل والذي ظهر فيه عدد كبير من الفنانين، وذلك من خلال حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليه قائلا: «يسعدني أقدم لكم أبطال فيلم عمهم نجوم مصر: محمد سلام، هدى المفتي، سيد رجب، باسم سمرة، محمد لطفي، أيتن عامر، رياض الخولي، الشحات مبروك، أحمد خالد صالح، محمد ثروت.. ومفاجآت تانية كتير، استنونا في العيد إن شاء الله».

يذكر أن الفيلم يعد من أكثر الأفلام التي تكلفت ميزانية إنتاجية عالية جدا، وذلك حسب ما كشفه منتج العمل أحمد السبكي على حسابه على «إنستجرام».