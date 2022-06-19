آيتن عامر تعترض على ترتيبها في البوستر الدعائي لـ فيلم عمهم بحيلة ذكية

استخدمت الفنانة آيتن عامر، طريقة مختلفة للتعبير عن رفضها لطريقة تواجدها على البوستر الدعائي لـ فيلم عمهم، المقرر عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى 2022، وترتيبها بشكل متأخر أسوة بالفنانة هدى المفتي التي جاءت في الترتيب الثاني لبطل الفيلم محمد إمام.

آيتن عامر: أنا ضيفة شرف في فيلم عمهم يا حلوين

وأعادت آيتن عامر، عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة تويتر، نشر صورة بوستر فيلم عمهم، والذي كشف عنه محمد إمام عبر حسابه على السوشيال ميديا، وعلقّت عليه بقولها: اتبسطت أوي بالتجربة اللذيذة دي كضيفة شرف في الفيلم اللي هيكسر الدنيا ده، مبروك يا حلويين.

اتبسطت اوى بالتجربة اللذيذة دى كضيفة شرف فى الفيلم اللى هيكسر الدنيا دة ♥️

مبروك يا حلويين ♥️ https://t.co/qCt7QwoZIr — Ayten Amer (@AYTENAMER) June 19, 2022

فيلم عمهم يعرض بالسينما في عيد الأضحى

وكان محمد إمام، قد نشر في الساعات الماضية، البوستر الرسمي لـ فيلم عمهم، بصحبة أبطال العمل لأول مرة، وجاءت ترتيب آيتن عامر في الأسماء التي دونهّا بشكل متأخر، وعلّق بقوله: «يسعدني أقدم لكم أبطال فيلم عمهم، نجوم مصر محمد سلام، هدى المفتي، سيد رجب، باسم سمرة، محمد لطفي، آيتن عامر، رياض الخولي، الشحات مبروك، أحمد خالد صالح، محمد ثروت، ومفاجآت تانية كتير، استنونا في العيد إن شاء الله».

متابعون لـ آيتن عامر بعد اعتراضها على ترتيبها في فيلم عمهم: ملعوبة

وتفاعل المتابعون، مع تغريدة آيتن عامر، ومن بين التعليقات التي استقبلتها: «طيب لو ضيفة شرف ليه حاطينك في البوستر؟، أنا اتضايقت أما ما شوفتكيش جنب البطل، يا إما تتحطي بطل يا إما ما تتحطيش».

وكتب لها متابع آخر: «تويتة ذكية وملعوبة منك، والحدق بس اللي يفهم».

فيما علّق آخر قائلًا: «ظهور آيتن عامر كضيفة شرف شيء لا يقلل من قيمتها الفنية بل إن تواضعها دائمًا سيجعلها يومًا ما ملكة للشاشة، فلكل نصيب وقته ولكل مجتهد رزقه، وليعلم الجميع أن الرزق الحقيقي هو الثقة بالنفس».