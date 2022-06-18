محمد إمام يعلن عن أبطال فيلم «عمهم».. والمفاجأة عودة الشحات مبروك

أسدل الفنان محمد إمام الستار على البوستر الدعائي لفيلمه الجديد «عمهم»، المقرر طرحه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2022، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

محمد إمام يكشف أبطال فيلم عمهم

وعلق محمد إمام على البوستر «يسعدني أقدم لكم أبطال فيلم عمهم نجوم مصر: محمد سلام، هدى المفتي، سيد رجب، باسم سمرة، محمد لطفي، أيتن عامر، رياض الخولي، الشحات مبروك، أحمد خالد صالح، محمد ثروت.. ومفاجآت تانية كتير، استنونا في العيد إن شاء الله».

أحداث فيلم عمهم

وتدور أحداث فيلم «عمهم» في إطار من الحركة والكوميديا، يتناول العمل قصة سلطان وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضي، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطان في العديد من المتاعب.

عودة محمد إمام إلى السينما بعد غياب عامين

وقرر محمد إمام العودة مجددًا من خلال فيلم «عمهم» إلى السينما بعد غياب دام لعامين، بعد نجاح فيلم «لص بغداد»، بسبب تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم وقتها، وتصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، في ظل تداول أنباء عن تأجيل عرض الفيلم.

أبطال فيلم عمهم

ويشارك في بطولة فيلم «عمهم» محمد إمام، محمد لطفي، هدى المفتي، أيتن عامر، سيد رجب، محمود حافظ، ميرنا نور الدين، ومن تأليف وسام صبري، إخراج حسين المنباوي، وعدد من ضيوف الشرف، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة.