التنمية المحلية تحذر: الحرمان من الدعم عقاب التعدي على أرض زراعية

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن المحافظات مع الزراعة رصدت تعديات على الأراضي الزراعية خلال الفترة الأخيرة، وتم رصد 8 آلاف حالة مخالفة وتم إعلان ذلك فى اجتماع مجلس المحافظين بحضور وزراء التنمية المحلية والتموين والزراعة ويتم التعامل معها بالإزالة وتشكيل لجنة ثلاثية لأدراج تلك الحالات ضمن قائمة الممنوعين من الدعم سواء بطاقة تموين وخبز مدعم أو أسمدة وذلك وفق توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وعلى المواطنين الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم التعدي عليها لضمان عدم حرمانهم من أي دعم أو وقوعهم تحت طائلة القانون.

الحفاظ على الرقعة الزراعية

وأضاف قاسم لـ«الوطن» أن مجلس الوزراء أعلن الإجراءات الخاصة بمواجهة التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية، من خلال منظومة المتغيرات المكانية التي تقوم بدورها بحصر أي تعديات على الأراضي الزراعية، وسرعة التعامل معها، فالدولة تتعامل بحسم حالياً مع أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية والمتابعة مستمرة من مجلس الوزراء.

منظومة المتغيرات المكانية

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية إلى وجود وجود تنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة بهدف التعامل بحسم مع أي مخالف أو متعدٍ على الأراضي الزراعية و فور تلقي تقارير منظومة المتغيرات المكانية بشكل دوري تتم أعمال الإزالة للتعديات ووقف كل صور الدعم التي يحصل عليها المخالف، وتم اخطار المحافظين بحصر مستمر ورصد سريع لأى تعديات والتعامل معها والابلاغ بها من خلال منظومة المتغيرات المكانية وهناك تراجع كبير في حالات التعدي على الأراضي الزراعية في الفترة الأخيرة بسبب الضوابط والإجراءات الصارمة في هذا الشأن.

أسواق جملة لتوفير السلع

وأوضح أنه سيتم العمل على إقامة أسواق جملة بكل المحافظات تضم السلع الغذائية والخضار والفاكهة وذلك من خلال حصر الأراضى الفضاء غير المستغلة في المدن والأحياء تمهيدا لاستغلالها في إقامة أسواق جملة توفير السلع لكل المواطنين بأسعار مناسبة وتواجه أي موجات غلاء.