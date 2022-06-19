مصدر بـ«التنمية المحلية» ينفي غلق المقاهي خلال مباراة الأهلي والزمالك

تنطلق مباراة القمة رقم 124 بين الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء اليوم، في إطار بطولة الدوري العام، على استاد الأهلي والسلام، ويتساءل عدد كبير من المواطنين عن حقيقة غلق المقاهي تزامنا مع المباراة المنتظرة.

مصدر: المقاهي تعمل بشكل طبيعي خلال مباراة الأهلي والزمالك

وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، لـ«الوطن»، فتح المقاهي خلال مباراة الأهلي والزمالك، حيث تعمل بشكل طبيعي على مدار اليوم، وحتى الواحدة صباحا، وفقا للمواعيد المقررة من الوزارة.

وقال المصدر، إنّه يمكن للمواطنين التوجه إلى المقاهي لمشاهدة مباراة القمة بين قطبي الأندية المصرية، وعدم الالتفات لأي كلام يتردد في هذا الشأن.

حظر تداول الشيشية على المقاهي خلال مباراة الأهلي والزمالك

أضاف المصدر، أنّ هناك ضوابط واشتراطات خلال إذاعة مباراة الأهلي والزمالك اليوم على المقاهي؛ للحفاظ على سلامة المواطنين، للحد من انتشار فيروس كورونا، منها استمرار حظر تداول الشيشة داخل المقاهي، والتشديد على أعمال النظافة والتعقيم حفاظا على سلامة المواطنين، مشيرًا إلى استمرار أعمال المتابعة للمواعيد الصيفية بشأن فتح وغلق المحلات والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش، وعلى أصحاب تلك الأنشطة الالتزام بالمواعيد المقررة؛ لتحقيق النظام والانضباط في الشوارع، ومنع إزعاج السكان والعمل على ترشيد الاستهلاك ومنع أي تجاوزات.

وأشار إلى أن مواعيد عمل المحلات، من السابعة صباحا حتى الحادية عشر مساءً مع مد العمل ساعة أيام الإجازات والخميس والجمعة، أما المقاهي والمطاعم تعمل من 5 صباحًا وتغلق الواحدة صباحا، مع وجود أنشطة مستثناة من مواعيد الغلق من أجل خدمة المواطنين.

يذكر أنّ الزمالك يحتل ترتيب جدول الدوري في الوقت الحالي برصيد 44 نقطة، حصدها من 20 مباراة، بينما يحتل الأهلي، المركز الثالث برصيد 40 نقطة حصدها من 17 مباراة فقط حتى الآن.