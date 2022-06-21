اعتراف المتهم بقتل طالبة آداب المنصورة: لم أتخيل حياتي بدونها

أدلى «محمد ع.»، الطالب بكلية الآداب جامعة المنصورة المتهم بقتل زميلته «نيرة أشرف» أمام بوابة توشكى بالجامعة، بمحافظة الدقهلية، باعترافات تفصيلية حول الواقعة وملابساتها في التحقيقات التي أشرف عليها المستشار إيهاب عطوب، رئيس نيابة أول المنصورة، بإشراف المستشار محمد لبيب، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، وأكد أنه قرر أن ينهي حياة الطالبة ويتخلص من حياته بعدها لأن الحياة بدونها ليس لها معنى بعد أن ابتعدت عنه منذ ما يقرب من عام ونصف، بحسب أقواله.

حراسة مشددة على المتهم بقتل نيرة أشرف

ووصل المتهم ‏«محمد ع.»، ‏ إلى النيابة العامة الليلة وسط حراسة أمنية مشددة وهو يعاني حالة إعياء شديدة نتيجة تعرضه للضرب، بالإضافة إلى محاولة طعن نفسه بنفس السكين الذي قتل به الطالبة.

العلاقة بين المتهم والمجني عليها

وأكد في التحقيقات أنه تعرف على الطالبة منذ فترة ونشأت بينهما علاقة عاطفية، إلا أنها بدأت تعمل مودلز، وأصبحت مشهورة ولديها أعداد كبيرة من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي فابتعدت عنه وعملت له «بلوك» في جميع وسائل التواصل إلا أنه لم يكن يرى حياته بدونها، ومر حوالي عام ونصف وهو على هذه الحالة ودخل في نوبة اكتئاب شديد لبعدها عنه.

المتهم قرر أن ينهي حياة نيرة أشرف

وأوضح أنه قرر التخلص منها وبعدها يتخلص من حياته فأخذ سكينا من البيت الذي يسكنه في مدينة المحلة الكبرى، وانتظرها اليوم بالقرب من بوابة الجامعة وبمجرد أن شهادها تنزل من الأتوبيس قررت أن يخلص عليها وانهال عليها ضربا بالسكين.

واستمعت النيابة العامة إلي حوالي 40 من شهود الإثبات والذين شاهدوا الواقعة، ومن بينهم «إبراهيم العجروي» فرد الأمن في جامعة المنصورة، والذي أمسك بالمتهم وسلم السلاح المستخدم في الواقعة إلى قوات الشرطة المكلفة بتأمين الجامعة من الخارج.

«العجرودي» أخذ السكين من يد المتهم

وأكد «العجرودي» أنه فور مشاهدته تجمهر من المواطنين بالقرب من بوابة الجامعة، اندفع تجاه الشاب، والذي كان ممسكا بالسكين ولم يفكر في شيء إلا أن يبعده عن الفتاة والتي تلقت عدة طعنات، وتمكن من أخذ السلاح منه وتسليمه إلى الشرطة.

ومن جهة أخرى، شيع الآلاف من أهالي مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مساء أمس، جنازة الطالبة نيرة أشرف في جنازة مهيبة بعد الانتهاء من تصريح الدفن من نيابة أول المنصورة بعدما انتهى الطب الشرعي من تشريح الجثمان.