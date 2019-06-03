استمع أحمد عبدالعليم وكيل نيابة أول المنصورة، تحت إشراف المستشار محمد أبو ثريا، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، مساء أمس، إلى أقوال طالبة كلية الآداب بجامعة المنصورة والتي اتهمت عضو هيئة تدريس -رئيس لجنة امتحانات- بمنعها من الذهاب لدورة المياه في أثناء الامتحان حتى حدث لها تبول وتغوط لا إرادي داخل اللجنة.

واتهمت الطالبة "ماجدة. ف"، بالفرقة الثالثة بكلية آداب المنصورة، في أقوالها أمام النيابة، رئيس اللجنة بالتسبب فيما حدث لها، من تغوط وتبول داخل اللجنة وتسبب في إيذاء نفسي لها أمام زملائها، مبينة أن ما حدث نتيجة أن ألحت في السماح لها بالذهاب لدورة المياه 4 مرات دون أي استجابة منه، مع رفض قاطع بالسماح لها بالذهاب لدورة المياه بحجة منع الغش.

وروت الطالبة، أمام النيابة، تفاضل الواقعة قائلة: "يوم السبت 20 مايو الساعة 9:30 صباحا كان موعد امتحان مادة نصوص يونانية، وبعد بدء الامتحان بعشر دقائق شعرت بألم في بطني فطلبت من المراقبة الدخول الحمام فورا فاستجابت لي، وأخبرت رئيس اللجنه أنها تريد دخول الحمام فرفض بشدة، وأنها كررت طلبها بعد ساعة لأنها تشعر بتعب شديد فرفض للمرة الثانية، وطلبت تفتيشها لكنه لم يستجيب وجلست وأكملت الامتحان وبعد نصف ساعة عملت تبول لا إردي بول وبراز وكنت في حالة من التعب الشديد".

كما استعمت النيابة العامة، لأقوال شاهدة والتي ساعدت الطالبة بعد الواقعة، والتي أكدت أنه رأت زميلتها منهارة وفي حالة بكاء هستيري، فساعدتها للدخول إلى دورة المياه، فيما تجمع زميلاتها حولها حتى إيصالها لمنزلها.

من ناحيته، قال كريم فتحي، محامي الطالبة، إن الطالبة داخل اللجنة مسؤولية الدكتور والعميد، مبينا أنه رغم ثبوت الواقعة ومرور 3 أسابيع عليها إلا أنه لم يتخذ أي قرار من جانب الجامعة إلى الآن، مضيفا "لو كانت بنت دكتور أو مسؤول لأخذت حقها في نفس اليوم".