إصابة والدة المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة بجلطة دماغية

أكدت مصادر مقربة من أسرة الطالب الذي أقدم على قتل زميلته أمام جامعة المنصورة، بإصابة والدته بجلطة دماغية، عقب معرفتها بنبأ ارتكاب ابنها تلك الجريمة البشعة، وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن»، قبل قليل، أنه تم نقل والدة المتهم إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

أعمام المتهم يصلون المنصورة لمتابعة تطورات الواقعة

وأشارت المصادر إلى أن أن أشقاء والد المتهم انتقلوا إلى مدينة المنصورة، للوقوف على تطورات حادث قتل فتاة جامعة المنصورة، على يد ابن شقيقهم الراحل، أمام أسوار الجامعة صباح اليوم الاثنين، الأمر الذي أثار حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوفى والد المتهم منذ صغره، كما أنه لديه شقيقان، أثيرت بعض الأقاويل حول هروبهم من منزلهم، عقب نبأ قيام شقيقهما بقتل الطالبة «نيرة»، الأمر الذي نفاه الأهالي من جيران الأسرة، مشيرين إلى أنهما برفقة والدتهما في المستشفى.

وذكرت زوجة سابقة لأحد أعمام الطالبة «نيرة»، في تصريحات قبل قليل، أنها عاصرت واقعة مقتل طالبة جامعة المنصورة، أثناء ذهابها برفقة ابنتها إلى كلية الحقوق بجامعة المنصورة، مشيرةً إلى أنها لم تكن تدري أن الفتاة التي لقيت مصرعها في الواقعة هي «نيرة».

زوجة سابقة لعم «نيرة» شهدت مقتلها بالصدفة

وتابعت أنها أدركت أن فتاة المنصورة التي توفت على يد زميلها هي «نيرة»، وذلك بعد قرابة 4 ساعات من الواقعة، حيث علمت بهويتها من مقاطع الفيديو التي تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وشهد محيط جامعة المنصورة واقعة مؤسفة حيث أقدم شاب على إنهاء حياة طالبة، وسدد لها عدة طعنات نافذة لفظت على أثرها أنفاسها الأخيرة، عقب وصولها المستشفى.