أحمد محمد ثروت: «هقدم أغاني هادفة والأعمال الجيدة بتفضل»

كشف الفنان أحمد محمد ثروت نجل الفنان الكبير محمد ثروت تفاصيل أغنيته الجديدة «وجودك فرق» لافتًا أنه غنى هذه الأغنية لخطيبته لما الشواربي بطلة منتخب مصر لكرة اليد ولاعبة النادي الأهلي أثناء حفل الخطوبة معتبرًا أنه «بيقدم السبت».

وأوضح ثروت الابن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبوزيد في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري أن هذه الأغنية كانت دفعة من والده، مشيرًا أنه كان يعمل على ألبوم والده وانه كان يجد أغاني «تستفزه» مضيفًا أنه كان يبحث عن تقديم أغاني على نفس طريقة والده «نوعا ما هادفة».

لم أنوي طرح أغنية

وأشار إلى أنه عمل لمدة 11 عامًا في الانتاج لافتًا إلى أن الأعمال الجيدة تبقى والأعمال السيئة تندثر مضيفًا: «قدمي الحلو والوحش هيندثر واحنا مش جايين ننظر على بعض واللي حاسس حاجة يعملها».

ولفت ثروت أنه لم يكن ينوي طرح هذه الأغنية ولكنه فوجئ بانتشار مقاطع منها في حفل الخطوبة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحقيقها لمشاهدات كبيرة.

واعتبر أن والده هو الداعم الرئيسي له في حياته كلها وأن والده كان يقول له دائمًا «انت مكانك مش في الاخراج وروح غني»، مشيرًا أنه سيطرح ألبوم 12 أغنية من انتاجه، بالاضافة لأن والده سيطرح ألبوم جديد أيضًا.