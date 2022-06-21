إصابة فتاة بإطلاق نار في شارع كلية آداب المنصورة.. سيارة تسير بسرعة جنونية

شهدت مدينة المنصورة خلال الساعات الأولى من اليوم واقعة إطلاق نار في شارع كلية أداب المنصورة.

وقال شهود عيان، إن سيارة «كيا كاينيز»، سوداء، شوهدت بالبداية في شارع جيهان بمدينة المنصورة تسير بسرعة جنونية وتصطدم بكل شيء، وحمل قائدها سلاحًا «مسدس».

وتابع شهود العيان لـ«الوطن»، أن قائد السيارة ظل سائرا بسرعة جنونية حتى وصل إلى أحد الشوارع المتفرعة من شارع كلية الآداب بمدينة المنصورة، حيث صدم الشاب فتاة بالسيارة وهرب سريعا، كما أشاروا إلى أن السيارة كانت تسير بشكل مخالف.

إطلاق نار في شارع كلية آداب المنصورة

ووفقا لشهود عيان قام الشاب بالاصطدام بأكثر من 4 عربيات بشارع كلية الآداب بجامعة المنصورة، كما تبع السيارة 4 دراجات نارية «موتوسيكل» حتى تمكنوا من إيقاف السيارة وقام المارة بالتجمع حوله وضبطه أمام شركة الغاز.

ووجد الأهالي شاب آخر مع قائد السيارة، يحمل سلسلة حديدية، وتم تسليمهما للجهات الأمنية بمحافظة الدقهلية، ولم يتبين حتى الآن سبب الحادث وسبب إطلاق نار في شارع كلية آداب المنصورة بأولى ساعات الصباح.

مصرع طالبة بكلية الأداب أمام الجامعة

هذا وكانت قد شهدت مدينة المنصورة صباح أمس حادث أليم وصادم عرف بحادث طالبة جامعة المنصورة عندما أقدم شاب طالب بالفرقة الرابعة بقسم اللغات الشرقية شعبة العبرى بكلية الآداب بجامعة المنصورة على تسديد 3 طعنات إلى فتاة جامعية طالبة بالفرقة الثالثة بقسم اللغات الشرقية كلية الآداب بجامعة المنصورة أمام بوابة توشكى لتلقى مصرعها، عقب نقلها إلى مستشفى المنصورة الدولي في محاولة لإسعافها.