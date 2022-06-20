أهالي المحلة يحتشدون لتشييع طالبة جامعة المنصورة بعد التصريح بدفنها

احتشد المئات من أهالي مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، مساء اليوم الاثنين، أمام منزل أسرة الفتاة «نيرة أشرف عبدالقادر»، الطالبة بكلية الآداب جامعة المنصورة، التي لقيت مصرعها على يد زميلها، أمام أبواب الجامعة، في محافظة الدقهلية، بانتظار وصول جثمانها لتشييعها إلى مثواها الأخير في مقابر العائلة.

وصول جثمان طالبة جامعة المنصورة للمحلة

وتسلمت أسرة الطالبة «نيرة» جثمانها من مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، قبل قليل، عقب تصريح النيابة العامة بدفن الجثة، ليتم نقل الجثمان داخل سيارة مجهزة، من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، إلى مدينة المحلة بمحافظة الغربية، بمرافقة والدتها وعمها.

ترديد دعاء وهتافات: «لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله»

استقبل الأهالي الجثمان بالبكاء والدعاء لطالبة جامعة المنصورة «نيرة أشرف عبدالقادر» بالرحمة والمغفرة، وردد الأهالي أثناء تشييع الجثمان هتافات: «لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله»، قبل أن يتم تشييع الجثمان في مقابر العائلة بمدينة المحلة بمحافظة الغربية، وسط حالة من الحزن التي خيمت على أهالي منطقة «الجمهورية» بمدينة المحلة.

وطالب عم «نيرة»، طالبة جامعة المنصورة، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أثناء انتظاره لاستلام جثمان ابنة أخيه أمام مشرحة مستشفى المنصورة، بالقصاص من القاتل في ميدان عام، حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الجريمة الشنعاء.

أحداث واقعة مقتل طالبة جامعة المنصورة

وتلقى اللواء سيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية بمحافظة الدقهلية، في وقت سابق اليوم الاثنين، يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة بقيام أحد الأشخاص بتسديد عدة طعنات إلى طالبة جامعية أمام بوابة «توشكى»، بجامعة المنصورة، وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم، بمساعدة عدد من الأهالي شهود الواقعة.