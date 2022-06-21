شاب يقفز بسيارته من أعلى كوبري جامعة المنصورة: أبويا مايمشيش في جنازتي

أقدم شاب على التخلص من حياته بإلقاء نفسه بسيارته من أعلى كوبرى جامعة المنصورة وكتب على صفحته الشخصية على «فيسبوك»، «أشوفكم بخير وأبقو افتكروني وأبويا مش يمشي في جنازتي بالله عليكم».

إخطار أمني بالواقعة

تلقى اللواء سيد سلطان مدير امن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير المباحث الجنائية، يفيد بقفز شاب بسيارته وهو بداخلها من أعلى كوبرى جامعة المنصورة.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وتبين أن السيارة «شيفروليه» بيضاء، تحمل لوحات «د. ي. أ. 3541»، وجار البحث عن جثة قائدها ويدعي «مصطفى. م. ت.».

وكان الشاب قد كتب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منذ قليل، «أشوفكم بخير وابقو افتكرونى وأبويا ميمشيش في جنازتي»، كما كتب منشورا آخر «عامة أنا على حافة الانتحار».