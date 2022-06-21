صلاة غائب وتكريم فرد الأمن.. تأبين الطالبة نيرة في جامعة المنصورة اليوم

أعلنت جامعة المنصورة، عن تأبين للطالبة نيرة أشرف في مكان الحادث أمام الجامعة صباح اليوم الثلاثاء، وأداء صلاة الغائب عليها بساحة كلية الآداب، علاوة علي قيام الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، بتكريم إبراهيم العجرودي فرد الأمن الإداري المكلف بتأمين بوابة توشكي وذلك بعد شجاعته الباسلة ومحاولته إنقاذ الطالبة.

وكانت الطالبة نيرة فارقت الحياة، فارقت الحياة بعد تسديد عدد من الطعنات لها بأنحاء متفرقة من جسدها بينها طعنة بالصدر والرقبة، مما تسبب في وفاتها في الحال.

كان فرد الأمن قد تمكن من الإمساك بالمتهم وشل حركته والسيطرة عليه وضبط السلاح «سكين» الذي استخدمه في الواقعة، وجرى تسليمه إلى قوات الأمن الموجودة بمحيط سور جامعة المنصورة.

تكريم فرد الأمن

وقررت جامعة المنصورة تكريم فرد الأمن نظرا لبطولته في الإمساك بالقاتل.

يذكر أن نيابة أول المنصورة، قد صرحت مساء أمس الإثنين، بدفن جثمان الطالبة نيرة أشرف عبد القادر، من منطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى، على يد زميل لها أمام جامعة المنصورة.

تقرير الطب الشرعي

وأكد تقرير الطب الشرعي حول الواقعة، إذ أثبتت أعمال تشريح الجثمان وجود إصابة طعنية بمنطقة الصدر، ما نتج عنه تهتك بالرئة اليسرى، وحدوث هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية.

وشهدت مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، صباح أمس، جريمة بشعة، إذ طعن طالب بكلية الآداب بجامعة المنصورة، زميلته بسكين ثم ذبحها، قبل أن يتم الإمساك به أمام بوابة الجامعة.

وشيع أهالي مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مساء أمس الإثنين جثمان الطالبة نيرة أشرف في جنازة مهيبة بعد الانتهاء من تصريح الدفن من نيابة أول ‏المنصورة بعدما انتهي الطب الشرعي من تشريح الجثمان.‏