كواليس مقابلة أحمد عز مع مؤمن زكريا في لندن (صورة)

التقى النجم أحمد عز، باللاعب مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني، في العاصمة الإنجليزية لندن، منذ أيام، قبل حضور الأخير لمباراة ليفربول وتشيلسي، التي أقيمت علي ملعب ويمبلي في نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، وانتهت بفوز الريدز بركلات الجزاء الترجيحية.

قال مصدر لـ«الوطن»، إن أحمد عز كان يقضي عطلته السنوية في لندن، والتقى بمؤمن زكريا هناك، واطمئن على حالته الصحية، ودعمه معنويا والشد من أزره، مضيفا أن هذه المقابلة كانت قبل مباراة ليفربول وتشيلسي، التي حضرها مؤمن زكريا من أرض الملعب.

وحرص محمد صلاح، على الاحتفال بمؤمن زكريا مع لاعبي فريقه داخل غرفة خلع الملابس، وبدا الأخير في حالة من الفرحة الغامرة، وهو ممسكاً بكأس البطولة، وفقاً للفيديو الذي نشره صلاح عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد عز أول من دعم مؤمن زكريا

وكان أحمد عز أول من دعم مؤمن زكريا في محنته الصحية، وذلك بعد حضور الأخير لأحد عروض مسرحية «علاء الدين» علي خشبة مسرح «كايرو شو» بمدينة السادس من أكتوبر، وحرص عز علي الاحتفاء بـ مؤمن ودعاه إلي الصعود علي خشبة المسرح وسط تصفيق حاد من الجمهور.

ولم يتمالك مؤمن زكريا دموعه علي المسرح، ليحتضنه عز والمخرج مجدي الهواري، مؤكدين أنه قادر علي العودة إلي الملاعب من جديد بمجرد تجاوزه لمحنته الصحية.

«الاختيار 3» آخر أعمال أحمد عز في الدراما

يذكر أن آخر أعمال أحمد عز كانت مشاركته في بطولة الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وشاركه البطولة كل من ياسر جلال، أحمد السقا، كريم عبد العزيز، خالد الصاوي، محمد رياض، صبري فواز، جمال سليمان، هيدي كرم، إيمان العاصي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.