25 ألف دولار جائزة لمن يدلي معلومات عن مطلق النار في واشنطن.. وتحرك مغربي ضد «يوتيوبر»

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان من أبرزها، رصد السلطات الأمنية في الولايات المتحدة، رصد جائزة، لمن يدلي بمعلومات تقود لمتهم أطلق النار، في العاصمة «واشنطن»، فيما قدمت السلطات المغربية، مساعدة لـ 105 مهاجر غير شرعي، كانوا يواجهون وضعية صعبة على متن قوارب.

رصدت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، 25 ألف دولار جائزة، لمن يدلي بمعلومات تقود لمتهم أطلق النار، أمس الأول الأحد في عاصمة البلاد، وقالت في البيان إن إطلاق النار أدى بشكل مأساوي إلى مقتل صبي «15 عاما» وإصابة 3 آخرين، بينهم ضابط في شرطة العاصمة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

القبض على مقيمين سودانيين في السعودية لسلبهما مندوبي التوصيل

من جانبها، ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على مقيمين من الجنسية السودانية لسلبهما مندوبي تطبيقات التوصيل.

القبض على يوتيوبر في المغرب

بدورها، ألقت الشرطة المغربية، القبض على يوتيوبر مغربية معروفة باسم «نادية المراكشية» وابنتها القاصر وداد، 16 عاما، ووجهت إليهما انتقادات كثيرة بسبب المحتوى الذي تقدمه الفتاة بمباركة من والدتها، فيما قالت وسائل إعلام إن الاعتقال جاء بسبب فيديو نشرته الفتاة قبل 3 أيام، توجه فيه الشتائم البذيئة للمغاربة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

المغرب: مساعدة 105 مهاجر غير شرعي على متن قوارب

من جانبه، قال مصدر عسكري مغربي، أمس الاثنين، إن وحدات لخفر السواحل التابعة للبحرية الملكية المغربية، تعمل في البحر الأبيض المتوسط، قدمت، خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو الجاري، المساعدة لـ 105 مهاجر غير شرعي، ينحدر معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 20 امرأة و 11 طفلا كانو يواجهون وضعية صعبة على متن قوارب تقليدية الصنع، وفقا لما ذكرته وكالة «المغربي العربي» للأنباء.

بدوره، حذر «برنامج الأغذية العالمي» من أنه على وشك إجراء المزيد من التخفيضات على الحصص الغذائية، للاجئين مع تزايد الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء العالم.

وقال المدير التنفيذي لـ«البرنامج»، ديفيد بيزلي، إن إذا لم يتوفر تمويل لدعم اللاجئين، سيضطر عديد ممن يواجهون الموت جوعا إلى دفع أرواحهم ثمنا.