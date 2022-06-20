مقتل صبي وإصابة آخرين في إطلاق نار بحفل موسيقي بواشنطن

أسفر إطلاق نار بالقرب من حفل موسيقي عن مقتل صبي يبلغ من العمر 15 عامًا وإصابة عدد آخر، وفقًا للشرطة في العاصمة الأمريكية واشنطن، حسبما نقله موقع «سي إن إن» الأمريكي.

إطلاق نار في واشنطن

وقال روبرت كونتي، قائد شرطة العاصمة واشنطن، للصحفيين، إن عدة مئات من الناس تجمعوا لسماع موسيقى تعزف من شاحنة على رصيف الشارع، وقال إنه قبل الاشتباك المميت تسببت حادثتان أخريان بالفعل في الذعر، وقال «كونتي» إن الضباط ردوا واحتووا المنطقة، وأغلقوا الحفل في النهاية.

ولم يكشف عن تفاصيل الحادث لكنه قال «بدأ الناس يتشتتون في تلك المرحلة».

قال قائد الشرطة الأمريكية إن عدة أشخاص أصيبوا في الساق أو الكاحل أثناء تفرق المتظاهرين، وقال إن أفراد الطوارئ عثروا على سلاح ناري غير قانوني مع شخص أثناء رعاية المصابين، بعد ذلك، اندلع إطلاق نار بالقرب من شارع 14 وشارع يو شمال غرب، بالقرب من موقع الحفلة الموسيقية.

وقُتل الصبي البالغ من العمر 15 عامًا، وأصيب ثلاثة بالغون، من بينهم ضابط الشرطة «كونتي».