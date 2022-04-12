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مقاطع فيديو لحادث إطلاق النار في محطة قطار بروكلين.. قتلى ومصابون

كتب:

سارة ثروت
05:34 م | الثلاثاء 12 أبريل 2022
الشرطة الأمريكية تطارد المشتبه به في حادث محطة قطار بروكلين

الشرطة الأمريكية تطارد المشتبه به في حادث محطة قطار بروكلين

بعد أن أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية توقف معظم خطوط القطارات في نيويورك بسبب إطلاق نار بمحطة قطار بروكلين في نيويورك، قبل قليل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر مشاهد حادث إطلاق النار، الذي أسفر عن مقتل 5، وسقوط 13 جريحا على الأقل، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

أول فيديو لحادث إطلاق النار في محطة بروكلين

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة لإطلاق النار من داخل محطة قطار بروكلين حالة من الفوضى، وسقوط عدد كبير من الجرحى على الأرض وسط دخان كثيف، كما أن الشرطة أغلقت المنطقة المحيطة بمكان وقوع الحادث، ونشرت عناصرها بشكل كثيف للسيطرة على الحادث.

إطلاق نار وإصابة العشرات في حادث إطلاق نار في نيويورك

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن مجهولين أطلقوا أعيرة نارية داخل المحطة فى تمام الساعة 8:30 صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (13:30 بتوقيت جرينتش)، وتوقف حركة القطارات والمرور في عدة مناطق في نيويورك.

وأضاف أحد المسؤولين بالشرطة المحلية أن عناصر قوات الشرطة يبحثون عن مشتبه به يرتدي قناع غاز وسترة برتقالية اللون، وأعرب عن عدم العثور على عبوات متفجرة نشطة في موقع إطلاق النار بمحطة مترو بروكلين.

جهود خبراء المفرقعات لمعرفة سبب وقوع الحادث داخل محطة القطار

ويذكر أن خبراء المفرقعات بالمدينة توجهوا لفحص طرد مشبوه في محطة قطارات بروكلين، في الوقت ذاته التي أعلنت فيه شبكة «سكاي نيوز» العثور على عبوات متفجرة بمحطة بروكلين للقطارات في نيويورك، بينما أكدت الشرطة الأمريكية أنه لا توجد عبوات ناسفة نشطة، وطلبت من المواطنين الاتصال والإبلاغ بأي معلومات تفيد التوصل للمتهم بإطلاق النار، كما طالبت الجميع بعدم التواجد في محيط إطلاق النار ببروكلين حفاظا على سلامتهم.

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بقلم سارة ثروت