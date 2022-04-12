مقاطع فيديو لحادث إطلاق النار في محطة قطار بروكلين.. قتلى ومصابون

بعد أن أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية توقف معظم خطوط القطارات في نيويورك بسبب إطلاق نار بمحطة قطار بروكلين في نيويورك، قبل قليل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر مشاهد حادث إطلاق النار، الذي أسفر عن مقتل 5، وسقوط 13 جريحا على الأقل، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

At least 13 injured so far in the shooting of #Subte in #NewYork pic.twitter.com/frNfYbk6Iq — Prateek Pratap Singh (@PrateekPratap5) April 12, 2022

أول فيديو لحادث إطلاق النار في محطة بروكلين

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة لإطلاق النار من داخل محطة قطار بروكلين حالة من الفوضى، وسقوط عدد كبير من الجرحى على الأرض وسط دخان كثيف، كما أن الشرطة أغلقت المنطقة المحيطة بمكان وقوع الحادث، ونشرت عناصرها بشكل كثيف للسيطرة على الحادث.

إطلاق نار وإصابة العشرات في حادث إطلاق نار في نيويورك

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن مجهولين أطلقوا أعيرة نارية داخل المحطة فى تمام الساعة 8:30 صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (13:30 بتوقيت جرينتش)، وتوقف حركة القطارات والمرور في عدة مناطق في نيويورك.

There was a shooting in the New York subway, according to the NYT.

At least 13 people were injured, the station was filled with smoke. Police are looking for the attacker, and the shooter was reportedly wearing a gas mask. #BreakingNews #NewYork pic.twitter.com/pXiJTwk3Eq — NEWS/INCIDENTS (@Brave_spirit81) April 12, 2022

وأضاف أحد المسؤولين بالشرطة المحلية أن عناصر قوات الشرطة يبحثون عن مشتبه به يرتدي قناع غاز وسترة برتقالية اللون، وأعرب عن عدم العثور على عبوات متفجرة نشطة في موقع إطلاق النار بمحطة مترو بروكلين.

جهود خبراء المفرقعات لمعرفة سبب وقوع الحادث داخل محطة القطار

ويذكر أن خبراء المفرقعات بالمدينة توجهوا لفحص طرد مشبوه في محطة قطارات بروكلين، في الوقت ذاته التي أعلنت فيه شبكة «سكاي نيوز» العثور على عبوات متفجرة بمحطة بروكلين للقطارات في نيويورك، بينما أكدت الشرطة الأمريكية أنه لا توجد عبوات ناسفة نشطة، وطلبت من المواطنين الاتصال والإبلاغ بأي معلومات تفيد التوصل للمتهم بإطلاق النار، كما طالبت الجميع بعدم التواجد في محيط إطلاق النار ببروكلين حفاظا على سلامتهم.