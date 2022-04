مقاطع فيديو لحادث إطلاق النار في محطة قطار بروكلين.. قتلى ومصابون

بعد أن أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية توقف معظم خطوط القطارات في نيويورك بسبب إطلاق نار بمحطة قطار بروكلين في نيويورك، قبل قليل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر مشاهد حادث إطلاق النار، الذي أسفر عن مقتل 5، وسقوط 13 جريحا على الأقل، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة لإطلاق النار من داخل محطة قطار بروكلين حالة من الفوضى، وسقوط عدد كبير من الجرحى على الأرض وسط دخان كثيف، كما أن الشرطة أغلقت المنطقة المحيطة بمكان وقوع الحادث، ونشرت عناصرها بشكل كثيف للسيطرة على الحادث.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن مجهولين أطلقوا أعيرة نارية داخل المحطة فى تمام الساعة 8:30 صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (13:30 بتوقيت جرينتش)، وتوقف حركة القطارات والمرور في عدة مناطق في نيويورك.

At least 13 people were injured, the station was filled with smoke. Police are looking for the attacker, and the shooter was reportedly wearing a gas mask.