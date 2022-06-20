سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 20-6-2022 في البنوك المصرية

يعتبر سعر الريال السعودي من أهم ما يبحث عنه الكثيرون مؤخرا، لاسيما الذين يستعدون للسفر إلى المملكة لأداء فريضة الحج خلال الأيام المقبلة، لذا يتابعون تطوراته باستمرار، اهتماما منهم بتحديد أفضل موعد لتغير العملة بمبلغ مالي كافي لهم قبل السفر.

وحرصًا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يهم القراء بشكل دائم، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة اليوم الاثنين الموافق 20 يونيو 2022، التي جاءت كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 20 يونيو 2022 في البنك الأهلي المصري نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.00 جنيه للبيع، وفق أول تحديث للبنك مع بداية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين سعر الريال السعودي، داخل بنك كريدي أجريكول اليوم 4.99 جنيه للبيع و4.93 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

كما وصل سعر العملة السعودية اليوم الاثنين داخل بنك قناة السويس 4.96 جنيه للشراء و5.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي

وصل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 4.97 جنيه لعمليات الشراء و4.98 جنيه للبيع اليوم الاثنين.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم الاثنين الموافق 20 يونيو 2022 داخل بنك الإسكندرية 5.00 جنيه للبيع و4.94 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي 4.98 جنيه للشراء، مقابل 5.0 جنيه للبيع، وذلك بناء على الموقع الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 20 يونيو بالبنك المركزي المصري 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.01 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي الخاص بالبنك المركزي.

وبلغ الريال السعودي في بنك مصر ببداية التعاملات في بنك مصر 5.00 جنيه للبيع مقابل 4.98 جنيه للشراء.