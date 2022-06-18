سعر الريال السعودي اليوم السبت 18-6-2022 في البنوك المصرية

مع اقتراب موسم الحج، يتابع الراغبين في السفر للسعودية سعر الريال السعودي بشكل يومي، حتى يستطيعوا معرفة القيمة المالية التي يحتاجون إليها أثناء رحلتهم، ويتمكنوا من شراء ما يحتاجون إليه من أساسيات أو شراء الهدايا للأقارب.

وحرصًا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون بشكل دائم، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الريال السعودي في البنوك العاملة في مصر، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 18 يونيو، والتي جاءت كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.00 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للبنك قبل اليوم السبت 18-6-2022.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الريال السعودي اليوم داخل بنك كريدي أجريكول اليوم نحو 4.99 جنيه للبيع مقابل 4.93 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 5.00 جنيه للبيع مقابل 4.98 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 4.97 جنيه لعمليات الشراء و4.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم داخل البنك التجاري الدولي نحو 4.98 جنيه للشراء، مقابل 5.0 جنيه للبيع، وذلك بناء على الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة

فيما وصل سعر الريال السعودي بالبنك المركزي المصري لنحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.01 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي الخاص بالبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم السبت الموافق 18 يونيو، داخل بنك الإسكندرية نحو 5.00 جنيه للبيع مقابل 4.97 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

كما بلغ سعر العملة السعودية داخل بنك قناة السويس 4.95 جنيه للشراء مقابل 5.0 جنيه للبيع.