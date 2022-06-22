محمد رياض: إجادتي للغة العربية بسبب القرآن الكريم.. «قريته عشان أتعلم»

كشف الفنان محمد رياض عن فترة غيابه، مشيرًا إلى أنه فترة ما بعد الثورة والتي امتدت لـ4 سنوات، لافتًا إلى أنه رجع للساحة الفنية بمسلسلين مع الفنان يوسف الشريف «لعبة إبليس» ومسلسل «كفر دلهاب» ثم شارك في الجزء السادس من مسلسل «ليالي الحلمية» ثم مسلسل «رحيم» وشارك بعدها في عدد من المسلسلات آخرها الجزء الثالث من مسلسل الاختيار.

وأوضح رياض خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «CBC» أن الفترة الحالية سمحت له بتقديم أدوار لم يقدمها من قبل، مضيفًا: «الواحد لما كبر شوية عن البدايات بقا عندي مساحة أكبر في اختيار الأدوار».

موقف مع الفنان سعد أردش تسبب في إجادته العربية

وكشف محمد رياض عن سر إتقانه اللغة العربية، لافتًا إلى أنه لم يكن يجيد العربية أثناء الدراسة، حيث كان يدرس باللغة الإنجليزية في المرحلة الجامعية، مضيفًا: «مكنتش شاطر في العربي ودراستي كلها كانت علمية وكانت في الكلية كانت إنجليزي ومكنتش ليا علاقة بالعربي ومكنش ليا علاقة بالعربي غير بالقرآن»، لافتًا إلى أن أول محاضرة له بالمعهد العالي للفنون المسرحية بها أخطاء في اللغة العربية أمام الفنان الراحل سعد أردش، «كانت غلطة كبيرة وهو بهدلني وكنت بحضر حاجة من نشيد بلادي لصلاح عبدالصبور»، مشيرًا إلى أنه أخطأ في بيت الشعر وقال له الفنان سعد أردش «ليلتك سودا».

رجع للقرآن الكريم

وأشار محمد رياض أنه رجع لمذاكرة اللغة العربية مرة أخرى ومراجعة النحو والقواعد العربية وأحضر الكتب الدراسية لمذاكرة النحو من البداية، وأنه اعتبر إجادة اللغة العربية تحديا كبيرا، مشددًا على أنه تعلم مخارج الألفاظ من القرآن الكريم «رجعت للقرآن وكنت بقراه مع حد وبعد 3 شهور بقيت أفضل طالب في الدفعة في العربي وحبيت العربي جدا بعدها وبقيت من عشاق إني أمثل باللغة العربية».