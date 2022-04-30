محمد رياض: أنا أهلاوي غير متعصب.. وصلاح الأفضل في تاريخ مصر

قال الفنان محمد رياض، إنّه لعب «جون مشترك» كثيرا في مرحلة الطفولة، إذ أنّ هذه اللعبة ذات صلة بالعدد والمكان في أحيان أخرى، موضحًا أن اللعب بحارسي مرمى أفضل بكثير.

وأوضح رياض أن الوسط الفني به الكثير من الأشخاص الذين يلعبون الكرة جيدا، مثل المخرج الراحل هاني إسماعيل والفنان أحمد السقا لكنه أناني ومزعج ولا يمرر الكرة بسهولة، والفنان محمد الشقنقيري والموسيقار ياسر عبد الرحمن.

وأضاف رياض، في لقاء مع الإعلامي كريم خطاب، عبر أثير راديو نجوم إف إم، ببرنامج «جون مشترك»، أنّه مشجع للأهلي لكنه ليس متعصبا: «العيلة كلها أهلاوية عدا شقيقي لأنه زملكاوي، وبيبقى متعصب وغبي لما الزمالك بيتغلب بنغيظه وبيتخانق معانا».

وتابع الفنان محمد رياض أنه ينحدر من منطقة المنيرة، التي وصفها بأنها معقل الزملكاوية، حيث خرج منها فاروق جعفر وحمادة إمام أسطورتي الزمالك، مشيرًا إلى أنه ذهب إلى الاستاد كثيرا، وتحديدا ملعب مختار التتش، الملعب الذي يتدرب عليه الأهلي.

شهادة في حق كارلوس كيروش

وأشار إلى أنّ كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الوطني كان يلعب بأفضل اللاعبين في مصر، لكنه لم يكن يجب أن يستمر رغم أنه حقق إنجازا في ظل الظروف وجودة اللاعبين، ولا أعتقد أن الحال مع إيهاب جلال سيختلف كثيرا، لكن الطريقة قد تختلف.

وتطرّق إلى أفضل 11 لاعبًا مصريًا: «عصام الحضري، إبراهيم حسن وسيد معوض وهاني رمزي وماهر همّام في خط الدفاع، وحسني عبد ربه ومحمد أبو تريكة ومحمد النني في خط الوسط، ومحمد صلاح وأحمد حسام ميدو ومحمد بركات».

محمد صلاح الأفضل في تاريخ مصر

ولفت رياض إلى أنه يعتبر أنّ محمد صلاح أفضل لاعب في تاريخ مصر ويرى أنه من الأفضل له البقاء له في ليفربول الإنجليزي، ويعتبر أحمد سيد زيزو أفضل لاعب داخل مصر، وأحمد سامي أفضل مدرب مصري، وبيب جوارديولا أفضل مدرب في العالم، وليونيل ميسي هو الأعظم في تاريخ كرة القدم.