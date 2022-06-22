محمد رياض عن الاختيار 3: ما قُدم على الشاشة هو حقيقي بنسبة 100%

كشف الفنان محمد رياض، كواليس مشاركته في الجزء الثالث من مسلسل الاختيار في دور العميد يسري، مشيرًا إلى أن العمل بالكامل مختلف، منذ الجزء الأول، مشددًا على أن كل جزء استطاع عمل حالة مجتمعية مهمة جدًا، وأن الجزء الأول كشف ما يحدث في سيناء، بالإضافة لتقديم شخصية بطل مثل الشهيد العقيد أحمد منسي، وأن الجزء الثاني تناول دور جهاز الأمن الوطني في حماية البلاد ومجابهة الأخطار الموجودة في البلاد: «لولا الناس دي مكنتش بتروح بيوتها وكانت حريصة في الحفاظ على أمن البلد وعلى المواطن المصري كنا بقينا في حتة مش حلوة».

شعرت بالمسؤولية للمشاركة في الاختيار

وتحدث محمد رياض خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «CBC» عن الجزء الثالث من مسلسل الاختيار والذي أوضح ما حدث خلال الفترة التي سبقت ثورة 30 يونيو، والفترة التي تلتها ودور كل الأجهزة في مصر والذي كشف تكامل الأجهزة الأمنية ورد فعل جماعة الإخوان الإرهابية خلال هذه الفترة.

وتابع محمد رياض: «ما قُدم على الشاشة هو حقيقي بنسبة 100%»، لافتًا إلى أنه شعر بالمسؤولية عندما عُرض عليه المشاركة في المسلسل، مؤكدًا أنه قدم شخصية مهمة تشعر المشاهد بأهمية الجهاز الأمني في حماية البلاد، مشيرًا إلى أنه جلس مع ضباط واستمع إلى تفاصيل كثيرة منهم لتقديمهم بشكل طبيعي بدون مبالغات «كان لازم تبين إحساس الهم اللي هما فيه بسبب بلد مضطرب».