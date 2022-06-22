مسؤول أفغاني: ارتفاع عدد ضحايا زلزال شرق البلاد إلى 255 قتيلا

أكد مسؤول أفغاني أن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان ارتفع إلى 255 قتيلا، وذلك وفقا لنبأ عاجل نقله موقع «سكاي نيوز» عربية، منذ قليل.

وكانت وكالة إدارة الكوارث في أفغانستان، أعلنت صباح اليوم، أن زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضرب أجزاء من أفغانستان وباكستان، وتسبب في قتل ما لا يقل عن 130 شخصا في شرق البلاد.

رئيس الهيئة: مقتل 100 شخصا في إقليم بكتيكا

وقال محمد نسيم حقاني رئيس الهيئة، إن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم بكتيكا، إذ قتل 100 شخص وأصيب 250 بجروح، لافتاً إلى أنه تم الإبلاغ عن قتلى أيضاً في إقليمي ننكرهار وخوست.

وأفادت وسائل إعلام أفغانية أن زلزال ضرب ولاية باكتيكا شرقي أفغانستان أسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، كما شعر به كل من العاصمة الباكستانية إسلام آباد وأجزاء من إقليم البنجاب والمناطق الحدودية مع أفغانستان.