الخشت يكرم وكلاء الكليات للدراسات العليا لدورهم في تقدم تصنيف الجامعة

ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماع مجلس شؤون الدراسات العليا والبحوث، بقاعة أحمد لطفي السيد، في إطار حرص رئيس الجامعة على متابعة قطاع الدراسات العليا والبحوث عن قرب والحوار الدائم مع قيادات الكليات.

35 ألف طالب وطالبة بالدراسات العليا

وخلال الاجتماع، كرّم الدكتور محمد الخشت، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ووكلاء الكليات، نظرًا لجهودهم في التصنيفات العالمية الكبرى وظهور عدد كبير من التخصصات والمجالات العلمية بتلك التصنيفات، مشيدّا بأداء وكلاء الكليات في إدارة امتحانات الدراسات العليا دون رصد مشاكل في ظل العدد الكبير للطلاب الذي يصل إلى 35 ألف طالب وطالبة بالدراسات العليا.

القضاء على البيروقراطية وبقايا البيئة الاجتماعية المريضة

ووجّه رئيس جامعة القاهرة، الشكر لوكلاء الدراسات العليا والبحوث بالكليات وحثهم على بذل مزيد من الجهد من أجل تقدم الجامعة ورقيها، مشددا على تكامل فرق العمل، والتوسع في التحول نحو اللامركزية في ضوء ما تسمح به اللوائح والقوانين، والقضاء على البيروقراطية وبقايا البيئة الاجتماعية المريضة التي يغلب عليها الغيرة الوظيفية وانتشار الشائعات.

تطوير لوائح برامج الدراسات العليا للقضاء على الفجوة المعرفية

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى التوسع الكبير الذي شهدته برامج الدراسات العليا وتطوير لوائحها للقضاء على الفجوة المعرفية، مؤكدًا دعمه الكبير ومساندته المستمرة لقطاع الدراسات العليا والذي يتطلب عمله الشاق توافر الخبرات.

حضر الاجتماع الدكتور محمد محسن العطار نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ووكلاء الكليات لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وأمين عام الجامعة، ومديري إدارات الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية.