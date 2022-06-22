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نظر استئناف آية رشوان توفيق على رفض دعوى «تقسيم شاليهات رأس سدر» اليوم

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بسمة عبدالستار
09:54 ص | الأربعاء 22 يونيو 2022
الفنان رشوان توفيق

الفنان رشوان توفيق

تنظر محكمة الاستئناف، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من ابنة الفنان رشوان توفيق ضده في الدعوى الثانية التي أقامتها، وهي دعوى عقد القسمة لشاليهات رأس سدر.

رفض دعوى آية رشوان توفيق 

وقضت الدائرة 11 مدني في محكمة جنوب القاهرة، في وقت سابق، برفض دعوى آية رشوان توفيق، ضد والدها الفنان رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان، في قضية تقسيم شالية رأس سدر، وقبول الدعوى الفرعية.

بيع الشاليه مقابل 100 ألف جنيه 

وحمل موضوع الدعوى، أنّ الطالبة والمعلن إليهم على الشيوع من موروثتهم أميمة عبدالرحمن، الأم، شاليه بمشروع بمدينة رأس سدر، بجنوب سيناء، وبموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ بتاريخ 17 أغسطس 2020، والمحرر بين المعلن إليه الرابع بصفته طرف أول بائع، والطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة كطرف ثان مشتريات، تعاقد الأخير على شراء الشاليه بمدينة رأس سدر والمكون من طابقين، وجرى البيع مقابل 100 ألف جنيه، تم سدادها بالكامل.

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بقلم بسمة عبدالستار