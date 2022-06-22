محافظ سوهاج يتفقد معرض منتجات المناطق الصناعية والحرف اليدوية.. ينتهي 24 يونيو

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، معرض منتجات المناطق الصناعية، والحرف اليدوية، والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بسوهاج، بمقر نقابة المهندسين بمدينة ناصر، في الفترة من 18 وحتى 22 يونيو الجاري.

رافق المحافظ خلال تفقده للمعرض نادر عبد الظاهر رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمهندس حسام الزغاوي نقيب المهندسين بسوهاج، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وهلال ذكي رئيس حي شرق.

المعرض يضم 15 عارضا لمنتجات المناطق الصناعية

وتفقد محافظ سوهاج الأقسام المختلفة بالمعرض والذي يضم 15 عارضا وعارضة لمنتجات مصانع المناطق الصناعية بغرب جرجا، وغرب طهطا، وسوهاج الجديدة، ومنها مصنع الأجهزة الكهربائية، ومصنع منتجات الصناعات الخشبية للأثاث والمطابخ، ومصنع الأدوات المنزلية، ومصنع البلاستيك، ومصنع الملابس الجاهزة، ومصنع لإنتاج الحصير البلاستيك، بالإضافة إلى منتجات الحرف اليدوية من التلي والنسيج، والإكسسوار.

التوسع في إقامة المعارض لدعم أصحاب المصانع

وأشاد «الفقي» بالمعرض وما يحويه من منتجات يتم تصنيعها على أرض محافظة سوهاج، موجها بالتوسع في إقامة مثل تلك المعارض لمساعدة أصحاب المصانع في عرض وتسويق منتجاتهم.

وفي استجابة لمطالب عدد من المعارضين، وجه المحافظ القائمين على المعرض بمد فترة إقامته حتى يوم الجمعة القادم 24 يونيو، حيث يشهد المعرض إقبال كثيف من المواطنين.