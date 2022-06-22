عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى

أقدم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

جولات استفزازية

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن عددا من المستوطنين اقتحموا الأقصى من منطقة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، كما أدوا طقوسا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية من الأقصى.

تقسيم الأقصى

وبحسب ما ذكرته الوكالة، يتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.