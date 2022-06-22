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عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى

كتب:

محمد الليثي
10:35 ص | الأربعاء 22 يونيو 2022
مستوطنون إسرائيليون- ثورة تعبيرية

مستوطنون إسرائيليون- ثورة تعبيرية

أقدم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

جولات استفزازية 

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن عددا من المستوطنين اقتحموا الأقصى من منطقة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، كما أدوا طقوسا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية من الأقصى.

تقسيم الأقصى

وبحسب ما ذكرته الوكالة، يتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

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محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011