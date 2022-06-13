عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى.. أدوا طقوسا تلمودية في باحاته

نفذ عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، اقتحاما للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

طقوس تلمودية

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أنّ المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته، تحت حماية العشرات من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

اقتحامات على فترتين

ويتعرض الأقصى لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت. وتشير الوكالة الفلسطينية، إلى إنّها محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في قبلة المسلمين الأولى.