رئيس التحرير

محمود مسلم

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى.. أدوا طقوسا تلمودية في باحاته

كتب:

محمد الليثي
10:12 ص | الإثنين 13 يونيو 2022
المسجد الأقصى المبارك

المسجد الأقصى المبارك

نفذ عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، اقتحاما للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

طقوس تلمودية

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أنّ المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته، تحت حماية العشرات من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

اقتحامات على فترتين

ويتعرض الأقصى لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت. وتشير الوكالة الفلسطينية، إلى إنّها محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في قبلة المسلمين الأولى.

 

اقرأ المزيد:

بريد الوطن .. للقدس والمسجد الأقصى: سلام

«المخلفات الصلبة»: 40 جنيها الحد الأقصى لرسوم النظافة بالوحدات السكنية

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة الاحتلال لليوم الثاني

مستوطنون يقتحمون باحات «الأقصى» تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي

الإمارات تدين اقتحام المسجد الأقصى وتطالب إسرائيل بضبط النفس
محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011