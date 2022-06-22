التعليم تجتمع ببعثة «الجايكا» لمتابعة مشروع نقل النموذج الياباني للمدارس

عقد قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع بعثة «الجايكا»، لمتابعة مشروع نقل النموذج الياباني في التعليم من خلال أنشطة «التوكاتسو».

بدء التدريب على تنفيذ أنشطة التوكاتسو في المدارس

ووفقا لبيان صحفي، أكد الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، البدء في التدريب على تنفيذ أنشطة التوكاتسو في جميع المدارس التي تطبق المنهج المصري الجديد، مشيرًا إلى أن المنهج المصري الجديد يحتوي على مكون أنشطة توكاتسو أسبوعي لكل المدارس «45 دقيقة أسبوعيًا - 3 أنشطة»، إلا أنه لم يتم تفعيله بشكل قوي بسبب تعطل الدراسة كإجراء احترازي منعًا لانتشار وباء كورونا.

وأشار إلى استهداف تحقيق هذا النشاط في المرحلة الثانية من التعاون الياباني حيث سيتم البدء بتنظيم ورش عمل لتهيئة وتفعيل أنشطة التوكاتسو في كل المدارس الحكومية، وتبدأ المرحلة الأولى شهر يوليو 2022.

إطلاق شهادة اعتماد لمدربي التوكاتسو

وأوضح أنه حفاظًا على الهوية وفلسفة التعليم الياباني وتطبيق فلسفة التوكاتسو كما هو متبع في اليابان، تم البدء في إطلاق شهادة اعتماد لمدربي التوكاتسو حيث تم الاتفاق مع وكالة الجايكا على إصدار أول شهادة اعتماد لتدريب التوكاتسو.

وأشارت نيفين حمودة مستشار وزير التعليم للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على مشروع المدارس المصرية اليابانية، إلى اتخاذ قرار بتفعيل المكون الثاني للاتفاقية مع اليابان وهي 100 مدرسة حكومية يتم تحسين البيئة المدرسية بها وسوف يتم اختيارها ضمن مدارس مبادرة حياة كريمة، حيث يتم تفعيل الأنشطة الأساسية بتلك المدارس الحكومية.

من جهته، أكد تاناكا شينشيرو سان، كبير مستشاري التعليم الشامل بجايكا، أن اعتماد أول 9 مدربين مصريين كمدربين معتمدين لأنشطة التوكاتسو في العالم يعتبر إنجازًا كبيرًا، ونستهدف زيادة أعداد مدربين التوكاتسو للحفاظ على الهوية اليابانية الحقيقية لأنشطة التوكاتسو.

وتعرفت «أوساكي سان»، نائب مدير مجموعة التعليم الأساسي بقسم التنمية في «جايكا»، على منظومة التدريب المطبقة لكل معلمي مصر وقنوات التدريب المختلفة المتاحة، وأعربت عن سعادتها بخطة الوزارة لتضمين التدريب على أنشطة التوكاتسو لتدريبات المعلمين القائمين على المنهج المصري الجديد 2.0.

حضر اللقاء الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين، والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق وأمين عام لجنة تسيير الشراكة المصرية اليابانية للتعليم EJEP، ونيفين حمودة مستشار وزير التعليم للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على مشروع المدارس المصرية اليابانية، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولي، ومن الجايكا، «تاناكا شينشيرو سان»، كبير مستشاري التعليم الشامل بجايكا، و«إيواساكي سان»، نائب مدير مجموعة التعليم الأساسي بقسم التنمية، و«شينو مادوكا سان»، ممثل مكتب جايكا في مصر، ودينا كرم كبير مسئول البرامج، وهبة الحسيني مسؤول برامج مكتب الجايكا مصر، و«ناكاجيما موتو سان»، مستشار مشروع التوكاتسو، ورندا لاشين من فريق الدعم الفني للخبراء اليابانيين.