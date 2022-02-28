المدرسة اليابانية عن مزايا نشاط التوكاتسو: يمنح الأطفال قدرات خاصة

كشف تامر السيد، مدير المدرسة المصرية اليابانية بفرع حدائق أكتوبر، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن المقصود بنشاط التوكاتسو وكيفية استفادة الطلاب من تطبيقه، موضحا أن التوكاتسو ينمي الروح والعقل والجسد.

وقال «السيد» في تصريحات لـ«الوطن»، إن أنشطة التوكاتسو تساعد الطلاب على استيعاب مفهوم الأنشطة الجماعية المختلفة بالتعاون مع الآخرين ويعلمهم كيفية التصرف في المواقف المختلفة التي ربما تواجههم.

وأشار إلى أن التوكاتسو يجعل الطالب قادرا على المناقشة وإدارة حوار مع الآخرين، بالإضافة إلى وضع حلول للمشكلات التي ربما تواجهه، موضحا أن الطالب بحاجة للتدرب على كيفية اتخاذ القرارات وإيجاد حل للمشكلات والتحديات في حياته الفردية والجماعية وفي علاقاته الإنسانية وهو ما يحققه التوكاتسو.

وأضاف «السيد»: «المقصود بالعقل في التوكاتسو هو الجانب الأكاديمي وليس مجرد أنشطة يمارسها الطلاب لهدف سلوكي فقط، لكنها أيضا أنشطة تشكل شخصية وعقل الطفل ليصبح مواطنا نافعا لنفسه ولوطنه».

التوكاتسو وتأثيره على طريقة تفكير الطفل

وأوضح مدير المدرسة المصرية اليابانية، أن هذه النوعية من الأنشطة تعمل على تعميق طريقة تفكير الطفل فيما يتعلق بحياته الخاصة، مضيفا: «يحقق الطالب ذاته بتحمل المسئولية والتعبير عن رأيه، لذلك المدرسة حريصة على تفعيل التوكاتسو بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني».

الدراسة بالترم الثاني تسير بصورة منتظمة

وأكد «السيد» أن الدراسة بالفصل الدراسي الثاني تسير بصورة منتظمة ووسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا من حيث تعقيم وتطهير الفصول بصفة مستمرة، موضحًا أنه تم تخصيص عيادة طبية في المدرسة لمتابعة الحالة الصحية للطلاب.

وأشار إلى أنه تم وضع خطة علاجية للطلاب الذين حصلوا على تقديرات ضعيفة في امتحانات الفصل الدراسي الأول لتحسين مستوياتهم، مؤكدا أن المدرسة حريصة على متابعة أي ارتفاع في غياب الطلاب والوقوف على أسبابه.

ولفت إلى أن المدرسة شددت على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاستفادة من كافة المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.