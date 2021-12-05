الفائزون بالاعتماد الدولي في «التوكاتسو» يروون تفاصيل دورهم في المدارس

تدريبات مكثفة واختبارات داخل مصر وخارجها، بجانب المقابلات الشخصية، كلها عوامل أساسية خضع لها أول فريق مصري معتمد من هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» في التدريب على أنشطة التوكاتسو، للحصول على شهادة الاعتماد الدولية في التدريب في جميع المدارس المصرية، وذلك بالتنسيق الكامل بين وزارة التربية والتعليم وهيئة التعاون الدولي اليابانية، في إطار التعاون بين مصر واليابان.

روى عدد من أعضاء الفريق، تفاصيل الحصول على شهادة الاعتماد الدولية لـ«الوطن»، موضحين أنهم خضعوا لمجموعة من التدريبات المكثفة، والاختبارات التي أهلتهم للحصول على الاعتماد، خاصة مقابلتهم لمجموعة من الخبراء اليابانيين، وحضور محاضرات في الجامعة اليابانية بهدف الاطلاع على أفضل السبل لتطبيق أنشطة التوكاتسو التي تهتم ببناء شخصية الطالب.

«أشواق»: هناك تطور ملحوظ في تطبيق أنشطة التوكاتسو في المدارس

حصول أشواق عبدالجليل، إحدى فريق مدربي أنشطة التوكاتسو، على شهادة الاعتماد الدولية، يمثل مساراً جديداً للتوسع في تطبيق هذه النوعية من الأنشطة في المدارس المصرية، موضحة لـ«الوطن»، أن دورها الأساسي يتمثل في تدريب الطلاب على التوكاتسو ومتابعتهم والحديث عن هه الأنشطة والتعريف بها.

ترى «أشواق» أنه هناك تطور ملحوظ في تطبيق أنشطة التوكاتسو في المدارس المصرية اليابانية، مؤكدة أن الطلاب بدأوا بالفعل تطبيق معاييرها خارج إطار المدرسة من حيث التعامل مع المشكلات التي تواجههم، لافته إلى أنها مرت بمجموعة من الخطوات في الحصول على الاعتماد تمثلت في التدريب والاختبارات والكورسات ومقابلات مع عدد من الخبراء اليابانيين.

«أسماء»: هنكمل المتابعة والتدريب للمدارس الحكومية

لم تختلف التدريبات التي خضعت لها أسماء مصطفى، موجه مادة اللغة الإنجلزية، ومدربة في مشروع المدارس المصرية اليابانية، عن «أشواق»، فتقول: «من بداية المشروع أديت عدد من الاختبارات والتدريبات وبعدها بدأت تدريب معلمين جدد على أنشطة التوكاتسو»، موضحة أنها تسعى للتوسع في تدريب مختلف المدارس على هذه الأنشطة.

وصفت «أسماء» في حديثها لـ«الوطن»، خطوة الاعتماد بـ«المفيدة»، موضحة أنها تعتبر بداية لعمل مكثف وتوسع في مشروع المدارس المصرية اليابانية: «هنكمل المتابعة والتدريب للمدارس بالإضافة إلى المدارس الحكومية»، معبرة عن فرحته بالاعتماد قائلة: «حاسة بإنجاز بعد تعب سنين طويلة من متابعة وتدريبات وسفر لليابان كنت بصحى من قبل الفجر عشان أجهز للتدريب وحضور المحاضرات».

«منير»: التدريب يتمثل في التعرف على أنشطة التوكاتسو وأثرها على الطفل

يتمثل دور حسين منير، مدرب رئيسي في مشروع المدارس اليابانية، بعد حصوله على الاعتماد، في صياغة الأدلة والمقايس المتدرجة لمتابعة تطبيق أنشطة التوكاتسو في المدارس، موضحاً أنه بدأ التدريب للحصول على الاعتماد منذ عام 2017، مؤكداً أن التدريب يتمثل في التعرف على أنشطة التوكاتسو وأثرها على الطفل المصري والقائم بالعملية التعليمية.

لم يأت إضافة أنشطة التوكاتسو في المناهج التعليمية من فراغ بحسب «منير»، مؤكداً لـ«الوطن»، أنه هناك مجموعة من الخبراء المصريين في المراكز التربوية أعدوا دراسات واستبيانات لهذه النوعية من الأنشطة وأهميتها للشخصية المصرية وعلى أساسها تم دمجها في التعليم.

«أحمد»: نعمل على تعزيز قيم إيجابية لدى الطالب

الحصول على الاعتماد الدولي في التدريب على أنشطة التوكاتسو، بالنسبة لمحمد أحمد، مدرب ومتابع للمدارس المصرية اليابانية، بأنه المصدر الوحيد لهذه الأنشطة في مصر لتريب الطلاب والمعلمين، موضحاً أن التدريب جزئين: الأول نظري من خلال الورش والمحاضرات والثاني عملي في المدارس.

وأوضح «أحمد» لـ«الوطن»، أن أنشطة التوكاتسو تمشل 9 أنشه منها المناقشة التوجيهية وكأن مجلس الفصل أشبه بمجلس الشعب حيث يتفق الطلاب على قرار معين ويهتموا بمناقشته، مؤكداً أن هذه الأنشطة تعزز قيم إيجابية لدى الطالب وتعدل من مسار سلوكه في اتجاه جيد.

كما يتمثل دوري الحاصلين على الاعتماد في أنشطة التوكاتسو بحسب «أحمد» في تعميق هذه الأنشطة بحيث تكون في شكل اختبارات سواء عملية أو «أون لاين» وتفعيل مناقشات مختلفة بين الطلاب حول أهداف إيجابية.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، أن أنشطة التوكاتسو تعني بناء الشخصية وتحول دور المعلم من مدرس إلى ميسر وتسهل التعلم الاجتماعي والشعوري للتلميذ من خلال التجربة والخطأ في بيئة الفرد وتعمل على تنمية الشعور بالانتماء والتكافل تجاه الآخرين.