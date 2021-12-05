«جايكا»: اعتماد 9 مسؤولين من الهيئة لتدريب معلمي مصر أنشطة التوكاتسو

قالت إيموتو ساشيكو، النائب الأول لرئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، إن الهيئة حريصة على دعم التعليم في مصر في إطار الشراكة بين مصر واليابان، مؤكدة أنه تم إرسال فرق من الخبراء في مختلف المجالات إلى القاهرة لتطبيق أنشطة التوكاتسو والاستفادة منها.

اعتماد 9 مسؤولين لأنشطة التوكاتسو بما يناسب الأوساط التعليمية

وأضافت «ساشيكو» في تصريحات لها، خلال احتفالية اعتماد مسؤولي أنشطة التوكاتسو بحضور الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه تم تطوير التوكاتسو وممارسته بما يناسب الأوساط التعليمية المصرية، موضحة أنه تم اعتماد تسع مسؤولين من الهيئة للتدريب في مصر ليكونوا رواد التوكاتسو في مصر وتوصيل هذه الفلسفة لكافة المعلمين.

التوسع في مشروع المدارس المصرية اليابانية

وتابعت: «نحن في ظروف كورونا لابد من الاستعداد الجيد والتفكير في طرق مختلفة في التعليم مثل تطبيق أنشطة التوكاتسو»، مسترشدة بمثال التوجيه بغسل اليدين يعتبر أفضل الأمثلة التي يمكن مشاركتها في عملية التعليم.

من جانبها، قالت نيفين حمودة المشرف على المدارس المصرية اليابانية، على هامش مشاركتها في الاحتفالية، إن الوزارة تسعى إلى التوسع في مشروع المدارس المصرية اليابانية والتوسع في تدريب المعلمين.

وتنظم هيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، احتفالا بمراسم تسليم شهادات اعتماد الدفعة الأولى من مسئولي التوكاتسو الذين كان لهم دور بارز في دعم وتطبيق أنشطة التوكاتسو منذ تطبيقها في مصر، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات والتعلم الرقمي، والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق.