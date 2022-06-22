أستاذ سموم: مخدر الشابو يقف وراء ارتكاب العديد من الجرائم البشعة

قال الدكتور نبيل عبد المقصود أستاذ السموم وعلاج الإدمان بطب القاهرة، إنّ هناك ما يسمى «بالمخدرات المستحدثة»، والتي يندرج تحتها العديد من أنواع المخدرات الجديدة، ويعد «الشابو»، أكثرها انتشارًا.

أسماء متعددة «للشابو» في المحافظات

وأضاف «عبد المقصود»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أية جمال الدين في برنامج «8 الصبح»، على شاشة «dmc»، أنه ليس هناك في الطب ما يسمى «الشابو»، لافتًا إلى أنه اسم تجاري، مشيرًا إلى أن المخدر له العديد من الأسماء الأخرى التي تختلف باختلاف المحافظات مثل الكريستال والآيس والجوكر.

تزود المتعاطي بطاقة وقوة كبيرة مع تغييب العقل

ولفت أستاذ السموم وعلاج الإدمان بطب القاهرة إلى أن «الشابو»، يمنح المتعاطي طاقة وقوة جسدية غير عادية، يصاحبها عدم القدرة على السيطرة عليها، إضافة إلى عدم القدرة على اتخاذ القرارات، وذهاب العقل وغياب التفكير تمامًا، حيث يؤتي متعاطي «الشابو»، تصرفات غير محسوبة، ويتولد لديه شعور زائف بالشجاعة، إضافة إلى عدم قدرته على التقييم الجيد للأمور.

مخاطر صحية عديدة لتناول مخدر «الشابو»

وأشار إلى بعض الآثار الجانبية الأخرى لتناول مخدر «الشابو»، منها إصابة المتعاطي بارتفاع في ضغط الدم، وهو ما يؤدي لحدوث انفجار ونزيف في الأوردة إذا ما كان يعاني من أي مشكلة بالشرايين، إضافة إلى زيادة كبيرة في سرعة ضربات القلب، وهو ما يؤدي إلى توقف العضلة، حال معاناة المتعاطي من أي مشاكل بالقلب، إضافة إلى إصابته بارتفاع في درجة الحرارة.

تفسير الجرائم الغريبة المنتشرة خلال الأيام الأخيرة

وتابع أستاذ السموم وعلاج الإدمان بطب القاهرة، أن متعاطي مخدر «الشابو»، تتولد لديه الرغبة في تفريغ الطاقة الكبيرة بطريقة غير محسوبة ولا يستطيع تقييمها وليس لديه قدرة على التعرف على أبعادها، مشيرًا إلى قيام المتعاطي بتفريغ هذه القوة ببعض التصرفات التي يضر بها نفسه، أو من خلال قيامه بجريمة تؤذي الآخرين، وهو ما يفسر الجرائم الغريبة المنتشرة خلال الأيام الأخيرة.

إضافة مواد محلية تُزيد خطورته 4 أضعاف

ونوه «عبد المقصود»، إلى أن مخدر «الشابو» أو «الكريستال» أصبح يصنع بمصانع السلم في مصر، لافتًا إلى أن الخطورة الكبيرة المترتبة على هذا الأمر وهو مضاعفة خطورة المخدر إلى نحو 4 أضعاف، حيث يتم استبدال المادة الفعالة بمواد أخرى من ابتكارهم، لعدم قدرتهم على جلب المادة الفعالة، موضحًا أن خطورة هذه المواد على صحة المتعاطي، وقد تصيبه بنوبات تشنج وصرع، إضافة إلى أن متعاطي مخدر «الشابو» يعيش في واقع افتراضي، مزود بطاقة كبيرة تحتاج لتفريغ.