التضامن: تخريج 70 متعافيا من الإدمان بمركز العزيمة في المنيا

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان حفلا لتكريم دفعة جديدة من المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة المنيا بحضور المحافظ اللواء أسامة القاضي، والدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وأعضاء مجلس النواب.

تلقي كافة الخدمات العلاجية بالمركز مجانا

وشهد الحفل تكريم 70 متعافيا جديدا من الإدمان بمركز العزيمة بعد تلقيهم كافة الخدمات العلاجية بالمركز مجانا ووفقا للمعايير الدولية.

وتفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قسم جديد لإزالة السموم ومتابعة التجهيزات النهائية، تمهيدا لافتتاحه حيث يعد أكبر قسم على مستوى المحافظة، كما سيتم أيضا افتتاح عيادات خارجية جديدة لاستقبال مرضى الإدمان من محافظة المنيا والمحافظات المجاورة وتقديم كافة الخدمات العلاجية مجانا ووفقا المعايير الدولية ليكون مركز العزيمة بالمنيا أول مركز نموذجي، من حيث وجود عيادات خارجية وقسم إزالة السموم بجانب أقسام حجز داخلي للتأهيل النفسي والاجتماعي ومجمع ورش تدريب مهني، وورش نجارة وخياطة ورشة حدادة وكهرباء .

تصميم وتنفيذ كافة أعمال الموبيليا والنجارة

ويقوم المتعافون داخل ورش التدريب بالمركز بتصميم وتنفيذ كافة أعمال الموبيليا والنجارة لتأثيث المراكز الجديدة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان والمقرر افتتحها قريبا في محافظتي قنا والجيزة ضمن مبادرة «بإيدينا»، كما يتضمن المركز صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم «خماسي»، وتأهيل بدني وتنس طاولة وبلياردو وصالة جيم.

تدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل

وقال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه يتم توفير أوجه الدعم لهؤلاء المتعافين وتكثيف برامج التدريب المهني، حيث يتم تدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل.

وأوضح الدكتور عمرو عثمان أن البرنامج التأهيلي بمركز العزيمة على الدمج بين مجموعة برامج تأهيلية تتمثل في التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي وبرنامج مهارات منع الانتكاسة كذلك التأهيل المهني والعلاج بالعمل، والتأهيل البدني والعلاج بالرياضة، بجانب الأنشطة الترفيهية بشكل يومي، كذلك الدمج المجتمعي من خلال توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين ضمن مبادرة "بداية جديدة "بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين.