سعر الدولار اليوم الخميس 23-6-2022 في البنوك المصرية

يشهد الدولار الأمريكي عمليات بحث كبيرة عبر المحركات المختلفة، إذ يهتم المواطنون بمعرفة سعر الدولار في البنوك المختلفة، خاصة مع التغييرات المتعددة التي يشهدها سعره بشكل مستمر في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

وتقدم «الوطن» سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي والمصرف المتحد، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها اليوم الخميس 23 يونيو 2022، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي 18.71 جنيه للشراء و18.78 جنيه للبيع، اليوم الخميس الموافق 23 يونيو، كما سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 18.71 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

ووصل سعر الدولار في بنك قناة السويس لنحو 18.79 جنيه للبيع و18.69 جنيه للشراء، وفق للموقع الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 18.69 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل الدولار في بنك مصر 18.71 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع، اليوم الخميس الموافق 23 يونيو.

سعر الدولار في الدولي البنك التجاري

ووصل سعر الدولار في البنك التجاري لنحو 18.73 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع، اليوم الخميس 23 يونيو 2022، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 18.73 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وفي البنك الأهلي سجلت العملة الأمريكية نحو 18.71 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

جدير بالذكر أن الروبل الروسي قفز لأعلى مستوياته في سبعة أعوام أمام الدولار واليورو، في بورصة موسكو اليوم، وذلك وفق تقرير وكالة رويترز العالمية، التي أكدت أن الروبل الروسي ارتفع 3.22%، ليصل إلى عند 53.84 مقابل الدولار، مؤكدة أن ذلك أقوى مستوى له منذ 7 سنوات.