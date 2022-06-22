متحدث الصحة: الوزارة تتابع أعمال إنشاء وتطوير 56 منشأة طبية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع مسؤولي إحدى الشركات العاملة في مجال المقاولات والاستثمارات، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بعدد من المنشآت الطبية على مستوى الجمهورية.

الموقف التنفيذي لـ 56 منشأة طبية

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ الوزير اطلع على تقارير الموقف التنفيذي لأعمال الإنشاءات والتطوير والتجهيزات في 56 منشأة طبية، تتنوع بين مستشفيات ووحدات ومراكز طب أسرة، ومراكز تنمية الأسرة، بعدد من محافظات الجمهورية.

وأضاف «عبدالغفار»، أنّ الوزير تابع نسب ومعدلات التنفيذ في كل مشروع، والتحديات التي قد تواجه الأعمال، بما يساهم في سرعة الانتهاء من تلك المشروعات، مشددا على ضرورة المتابعة الميدانية لأعمال الإنشاءات والتطوير في مشروعات القطاع الصحي، والتي يجري تنفيذها بالتعاون مع كبرى شركات إنشاء وتجهيز المنشآت الطبية.

التأمين الصحي الشامل

وأشار إلى أنّ الوزير تابع ملفات التعاون مع الشركات في تنفيذ عدد من المنشآت الطبية التي ستعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، موجّهًا بحوكمة منظومة متابعة الأعمال الجارية بالمشروعات، للتأكد من مطابقة التنفيذ للمعايير والجداول الزمنية المحددة.