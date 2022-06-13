«الحديدي» تشيد بجلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة: «عجبني جدا الاستماع للخبراء»

أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بجلسة رئيس الوزراء الحوارية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، معلقة «عجبني جدا استماعه للخبراء، وده اللي عاوزينه في العلاقة دائما بين صانع القرار والمعنيين به».

لميس: وثيقة سياسة ملكية الدولة تعتبر خطوة مهمة

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن تدشين وثيقة سياسة ملكية الدولة، تعتبر خطوة مهمة، وأن خطة الدولة خلال السنوات القادمة، لرفع حصة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 65% خلال ثلاث سنوات من أصل 30% هي خطة طموحة.

تعديلات بوثيقة ملكية الدولة

أثنت «الحديدي» عبر برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، على حديث وتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بإعلانه طرح الوثيقة للحوار المجتمعي العام، قائلة: «أكتر حاجة عجبتني إن رئيس الوزراء قال إن المسودة جرى تعديلها عدة مرات وإنه عاوز يسمع رأي الخبراء فيها لما بيكون هذا النوع من الحوار بين صانع القرار والمعنين بالقرار تعتبر ظاهرة صحية.

وتابعت الحديدي: «ده اللي احنا عاوزينه، عاوزين هذا النوع من العلاقة بين صانع القرار كحكومة وبين الناس والمعنيين بالقرار لان ده بيخلي العلاقة صحية وتساعد في الوصول لسياسية سليمة قابلة للتنفيذ».

وكان الدكتور مصطفي مدبولي عقد اليوم جلسة حوارية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، لوضع رؤية الدولة الفترة القادمة وتعزيز دور القطاع الخاص في العودة لقيادة كل الأنشطة في الدولة، ومناقشة سبل التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة المشروعات الكبرى في مختلف المجالات بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات الاقتصادية.