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عضو بـ«الشيوخ»: وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت بعد مخاض في التفكير

كتب:

محمود البدوي
09:07 م | الأحد 19 يونيو 2022
الدكتور عبد المنعم سعيد

الدكتور عبد المنعم سعيد

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، عضو مجلس الشيوخ، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي طرحها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا، تُعتبر الثالثة منذ قيام ثورة 30 يونيو 2013، إذ كان هناك دستور تم وضعه للبلاد، ثم رؤية مصر للتنمية 2030، ثم هذه الوثيقة التي جاءت بعد مخاض في التفكير.

وثائق سياسية ملكية الدولة

وأضاف «سعيد»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، ويقدمه نشأت الديهي وعمرو عبد الحميد، أن هناك دول أخرى وضعت وثائق مشابهة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أن كل وثيقة يكون بها كلمة حاكمة وأحيانا تكون جديدة.

مصر أمام تحدٍ كبير في الصناعة 

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية أن يكون إدخال القطاع الخاص إضافة للدولة، موضحًا أن مصر أمام تحدٍ كبير في قطاع الصناعة، نتيجة ما يحدث في العالم فلدينا أكبر أزمة يعرفها التاريخ منذ انتهاء الحرب الباردة لوجود تصادم حاد ما بين النظام الدولي للقوى الرئيسية في العالم والنظام العالمي، موضحًا أن النظام العالمي حكمه فكرة العولمة خلال العقود الثلاثة الماضية، وجعل العالم قرية صغيرة.

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بقلم محمود البدوي