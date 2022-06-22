خطوات الاشتراك في خدمة «الإرشاد الزواجي» من «الإفتاء» لبناء أسرة سليمة

ارتفاع حالات الطلاق وانهيار العلاقات الأسرية حتى وإن لم تصل للانفصال عن الشريك، أمر يتطلب الوقوف من الزوجين والبحث عن حلول للأخذ بيد الأسرة لبر الأمان، وهو ما دفع دار الإفتاء المصرية لتقديم خدمة «الإرشاد الزواجي» لمساعدة تلك الأسر، فضلا عن توعية المقبلين على الزواج ودعمهم في اختيار الشريك المناسب.

خدمة «الإرشاد الزواجي»

وبحسب «الإفتاء» فإن خدمة الإرشاد الزواجي، متخصصة في حل المشكلات بين أفراد الأسرة الواحدة وخاصة مشكلة الطلاق، فضلا عن أنها تعمل على الحد من المشاكل الزوجية والاستقرار الأسري وتوعية الشباب غير المتزوج ومساعدتهم على الاختيارات المناسبة وكيفية الارتباط للزواج وإقامة أسرة ناجحة؛ وذلك باستخدام الطرق التوعوية الحديثة للإرشاد النفسي والشرعي، من خلال مجموعة المتخصصين من بينهم الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

ووفقا لسلسة الخدمات الإخبارية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل خدمة «الإرشاد الزواجي» وكيفية الاشتراك والتواصل مع دار الإفتاء المصرية بهذا الشأن.

كيفية الاشتراك في خدمة «الإرشاد الزواجي»

وأوضحت الدار أن يمكن للأزواج أو المقبلين على الزواج من الجنسين أن يشاركا في خدمة «الإرشاد الزواجي» من خلال الاتصال برقم الهاتف الأرضي (0225910678)، أو المراسلة على «واتساب» أو الاتصال بالرقم (01144802021).

مواعيد عمل دار الإفتاء

وأشارت الإفتاء إلى أنه يمكن الاشتراك والتسجيل خلال فترة عمل الدار، إذ أن مواعيد العمل بالإدارة يوميًّا من الساعة 9 صباحًا إلى 5 مساءًا ما عدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية.

خدمات دار الإفتاء المصرية

وتقدم دار الإفتاء عدد من الخدمات الأخرى التي تساعد المواطنين في الحصول على المعلومات في كافة التعاملات الحياتية والدينية ومن بينها فتاوى الهاتف، الفتاوى الإلكترونية، الفتاوى المكتوبة، الفتاوى الشفوية، فتاوى البريد، فتاوى الفاكس، فتاوى الحساب الشرعي والمواريث والزكاة، فتاوى المحاكم والمؤسسات، تدريب الوافدين على الإفتاء، التعليم عن بعد، وفض المنازعات.